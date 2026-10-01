Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους του Ρεθύμνου για την επικείμενη κακοκαιρία καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση αφορά όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, αναμένονταν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα έφταναν τα εννέα μποφόρ.

{https://x.com/112Greece/status/2105508415388663978?s=20}

Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό ήταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, με την κα Ζιακοπούλου να επισημαίνει ότι πρόκειται για ποσότητα νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

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Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Κλειστά σχολεία

Ο δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε πως «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κλείσιμο των δρόμων από φερτά υλικά που καθιστούν αδύνατη την διέλευση λεωφορείων μαθητών και εκπαιδευτικών δεν θα λειτουργήσουν σήμερα ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσσι καθώς και το Δημοτικό και Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία».

Απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απαγορευτικό ισχύει περίπου έως τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο και θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Τι ισχύει στον Πειραιά

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.

Έκτακτο δελτίο καιρού

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε χτες η ΕΜΥ. Η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε χτες Τετάρτη (30-09-2026), στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη (30-09-2026), καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα, Τετάρτη (30-09-2026), έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Τετάρτη (30-09-2026), και αύριο, Πέμπτη (01-10-2026).

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