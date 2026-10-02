Παρότι η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι περίπου 14% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η επιβάρυνση των νοικοκυριών παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη λόγω του χαμηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος.

Με υψηλό ενεργειακό κόστος για πέμπτη συνεχή χρονιά βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, η οποία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αναταράξεων χωρίς να έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα τιμών που ίσχυαν πριν από την κρίση του 2022. Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πλήρωσαν το 2025 το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% και το φυσικό αέριο κατά 70% ακριβότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2019-2021.

Τα στοιχεία του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ε.Ε. (ACER) αποτυπώνουν το μέγεθος της επιβάρυνσης. Η μέση λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά της Ε.Ε.-27 διαμορφώθηκε το 2025 στα 294 ευρώ/MWh, έναντι 224 ευρώ/MWh την περίοδο 2019-2021. Στο φυσικό αέριο η απόσταση είναι ακόμη μεγαλύτερη, με τη μέση τιμή να φθάνει στα 118 ευρώ/MWh από 69 ευρώ/MWh.

Ιδιαίτερη είναι η εικόνα στην Ελλάδα. Παρότι η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, στα 253 ευρώ/MWh, είναι περίπου 14% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η επιβάρυνση των νοικοκυριών παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη λόγω του χαμηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος.

Με μέσο εισόδημα 19.076 ευρώ και ετήσια κατανάλωση 2,942 MWh, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δαπανά περίπου 744 ευρώ τον χρόνο για ηλεκτρικό ρεύμα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 3,9% του διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών που εξετάζει η ACER, μαζί με την Τσεχία και τη Σουηδία.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο φυσικό αέριο, όπου η τιμή στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 91 ευρώ/MWh έναντι 118 ευρώ/MWh στην Ε.Ε., με την ετήσια δαπάνη να υπολογίζεται περίπου στα 776 ευρώ.

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Πιέσεις καταγράφονται, ωστόσο, και στη χονδρεμπορική αγορά, με την Ελλάδα να εμφανίζει υψηλές τιμές και μεγάλες ενδοημερήσιες διακυμάνσεις. Η διαφορά μεταξύ χονδρικής και λιανικής φθάνει τα 64 ευρώ/MWh, την τρίτη υψηλότερη πανευρωπαϊκά.