Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και οι χρεώσεις των εταιρειών απασχολούν έντονα τους καταναλωτές, που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τους παράγοντες που «εκτοξεύουν» τους λογαριασμούς.

Ένας λογαριασμός ρεύματος στη Βοστώνη προκαλεί για ακόμη μία φορά συζητήσεις μεταξύ κατοίκων της Μασαχουσέτης, με το ερώτημα να επανέρχεται: μήπως οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε;

Αυτή τη φορά, ενοικιαστής ανέφερε στο Reddit ότι έλαβε λογαριασμό ύψους 284 δολαρίων για μια γκαρσονιέρα που ζει μόνος. Μάλιστα, το κόστος διανομής ήταν υψηλότερο από το ίδιο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ανάρτηση στο subreddit r/boston, ο λογαριασμός αφορούσε την περίοδο από 24 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 2026 και κατέγραφε κατανάλωση 779 κιλοβατώρων (kWh). Η χρέωση διανομής ανερχόταν περίπου στα 0,184 δολάρια ανά kWh, ενώ η χρέωση για την ίδια την ηλεκτρική ενέργεια ήταν περίπου 0,165 δολάρια ανά kWh. Ο ενοικιαστής εξήγησε ότι απουσιάζει από το σπίτι τις περισσότερες ημέρες λόγω εργασίας. Όπως ανέφερε, χρησιμοποιεί το κλιματιστικό κυρίως τις βραδινές ώρες και το κλείνει κάθε πρωί.

«Ανησυχώ πραγματικά για το κόστος, επειδή δεν βρίσκομαι στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχω ελάχιστες ηλεκτρικές συσκευές - για παράδειγμα, δεν έχω τηλεόραση, υπολογιστή ή κατοικίδια», ανέφερε στην ανάρτησή του. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η εταιρεία είχε κάνει λάθος στον πρώτο του λογαριασμό, το οποίο διορθώθηκε αργότερα.

Οι λογαριασμοί των γειτόνων

Το ποσό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη απορία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι ένοικοι του κτιρίου πληρώνουν πολύ λιγότερα. Τεχνικός του κτιρίου φέρεται να έλεγξε την κατάσταση, χωρίς να εντοπίσει κάτι εμφανώς προβληματικό, και εκτίμησε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι πληρώνουν περίπου 70 έως 110 δολάρια τον μήνα. Η Eversource αναμένεται να στείλει τεχνικό για να ελέγξει τον μετρητή και να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να εξηγεί την ασυνήθιστα υψηλή κατανάλωση σύμφωνα με το thecooldown.com.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 2.200 θετικές ψήφους και πάνω από 300 σχόλια προκαλώντας παράλληλα ένα κύμα παραπόνων για την Eversource. «Δυστυχώς, αυτά τα ποσά ακούγονται σωστά, με μια απόκλιση 20-30 δολαρίων», σχολίασε ένας χρήστης.

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«Οι χρεώσεις διανομής είναι εξωφρενικές»

Δεν είναι πάντα εύκολο να διαπιστωθεί τι ακριβώς κρύβεται πίσω από έναν υπέρογκο λογαριασμό ρεύματος. Η υψηλή χρέωση μπορεί να οφείλεται σε ασυνήθιστα μεγάλη κατανάλωση, σε προβληματικό μετρητή, σε κάποια ενεργοβόρα συσκευή ή απλώς στις πολύ υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στη διαφορά ανάμεσα στις χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια και στις χρεώσεις διανομής.

Ένας χρήστης, ο οποίος ανέβασε αναλυτικά στοιχεία από τον λογαριασμό ενός άλλου διαμερίσματος, σχολίασε: «Οι χρεώσεις διανομής είναι εξωφρενικές». Ένας άλλος ανέφερε ότι είχε πληρώσει πάνω από 500 δολάρια για έναν μήνα ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η χρέωση διανομής ήταν υψηλότερη από το κόστος του ρεύματος που είχε καταναλώσει. Ωστόσο, δεν θεωρούσαν όλοι ότι το πρόβλημα οφείλεται αποκλειστικά στις τιμές. Ένας χρήστης χαρακτήρισε την κατανάλωση «πολύ υψηλή» και πρότεινε να ελεγχθεί αν το κλιματιστικό, το στεγνωτήριο, το πλυντήριο πιάτων ή ακόμη και κάποια άλλη συσκευή ή διαμέρισμα που μπορεί να είναι συνδεδεμένο στον ίδιο μετρητή ευθύνεται για την αυξημένη κατανάλωση.

Ο ενοικιαστής είχε ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ζητώντας από την Eversource να ελέγξει τον μετρητή, ενώ η διαχείριση του κτιρίου είχε εξετάσει τις βασικές ηλεκτρικές συσκευές του διαμερίσματος.

Ένας ακόμη χρήστης πρότεινε τη χρήση έξυπνων πριζών, ώστε να μετρηθεί πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει κάθε συσκευή ξεχωριστά, ακόμη και συσκευές που μπορεί να συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα ενώ το διαμέρισμα είναι άδειο. Ως πιθανή πηγή της αυξημένης κατανάλωσης ανέφερε, μεταξύ άλλων, και το κλιματιστικό.

Από την άλλη, ένας χρήστης προσπάθησε να δει το ζήτημα πιο συνολικά, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν οφείλονται αποκλειστικά στην Eversource.

«Σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, αλλά και με τις πολιτικές αντιδράσεις στις προσπάθειες αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής και της αιολικής ενέργειας», σχολίασε.

Οι υψηλοί λογαριασμοί απασχολούν όλη την Αμερική

Η Βοστώνη δεν είναι η μόνη περιοχή όπου οι υπέρογκοι λογαριασμοί ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τα ερωτήματα για τις χρεώσεις των εταιρειών κοινής ωφέλειας προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές. Στο Μίσιγκαν, ένας ενοικιαστής ανέφερε ότι οι υψηλοί λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ήταν αναμενόμενοι ακόμη και χωρίς τη χρήση κλιματιστικού. Ένας άλλος ενοικιαστής δήλωσε ότι ο πρώτος του λογαριασμός εκτοξεύτηκε μετά από προβλήματα με τη θέρμανση του διαμερίσματος και τα παράθυρα. Σε ολόκληρη την Αμερική, πολλοί χάνουν τον ύπνο τους, καθώς η δυσπιστία απέναντι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος συνεχώς αυξάνεται.