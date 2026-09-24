Στην κατηγορία Best Use of Data & Analytics.

Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων απονεμήθηκε το Gold Award, για το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας για την Εποπτεία των Online Παρόχων Τυχερών Παιγνίων, στην κατηγορία «Best Use of Data & Analytics». Το σύστημα υλοποιήθηκε από την εταιρεία Cosmos Business Systems.

Το έργο σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις δυνατότητες της ΕΕΕΠ στη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων, που προέρχονται από τους κατόχους άδειας παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Στην υλοποίηση συμπεριλαμβάνεται και μια σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που περιλαμβάνει:

Κεντρική Αποθήκη Δεδομένων (Data Warehouse)

Πληροφοριακό Σύστημα Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI / Dashboards)

Υποδομή αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων

Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της ΕΕΕΠ

Μέσα από το έργο αυτό, η ΕΕΕΠ αποκτά ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης κρίσιμων δεδομένων, που ενισχύει την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ικανότητά της να ασκεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο.

Τα BITE Awards αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης για έργα πληροφορικής και τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Η φετινή 15η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε, παρουσία στελεχών της αγοράς ICT, και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του ΣΕΠΕ.

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Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Αντώνιος Αλεξίου, Αναπλ. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υποστήριξης της ΕΕΕΠ, συνοδευόμενος από στελέχη της εταιρείας Cosmos Business Systems.