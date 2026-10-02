Τσιάρας και Κουλκουδίνας δεν αποδοκιμάστηκαν από το Μαξίμου. Αλλά ο Συρίγος...

Η παραδοχή του Άγγελου Συρίγου για την ελληνική υποχώρηση στην Κάσο λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στην πόντιση του καλωδίου προκάλεσε ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης δεν το έκρυψε μιλώντας για «προσωπικές απόψεις» του «ακαδημαϊκού» Άγγελου Συρίγου που εκλέγεται στην Α Αθήνας.

Η αυστηρότητα με την οποία τον αντιμετώπισαν ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανοχή τους απέναντι στον Κ. Τσιάρα που περιέγραψε το μποτιλιάρισμα σαν δείκτη ευημερίας και στον Σπ.Κουλκουδίνα που κάλεσε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τη βενζίνη να παίρνουν ΜΜΜ.

Ο Κουλκουδίνας είναι βουλευτής Πιερίας όπου περιοδεύει σήμερα ο πρωθυπουργός...

Α.