Οι δηλώσεις Συρίγου εκθέτουν την κυβέρνηση σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά την παραδοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου Άγγελου Συρίγου περί υποχώρησης της Ελλάδας στην Κάσο.

Ο Άγγελος Συρίγος δήλωσε πως η Αθήνα «υποχώρησε» στα δύο περιστατικά στην Κάσο, το 2024, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανίστηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των ερευνών βυθού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λίγο αργότερα επιχείρησε να υποβιβάσει τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι «καμία υποχώρηση δεν υπήρξε». Απέδωσε όσα είπε ο κ. Συρίγος σε «προσωπικές εκτιμήσεις».

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου εκθέτουν την κυβέρνηση

Οι δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου εκθέτουν την κυβέρνηση σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου.

«Επίσης, επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

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Προσθέτει ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του «έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας πως «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας».

ΕΛΑΣ: Απόδειξη αποτυχίας του Μητσοτάκη, οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις

Έντονη ήταν και η αντίδραση από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που καλεί την κυβέρνηση «επιτέλους» να αντιδράσει κάνοντας παράλληλα λόγο για νέες τουρκικές προκλήσεις.

«Οι δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, με τις οποίες η τουρκική πλευρά απαιτεί να χορηγήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος - Κύπρου, και η επαναφορά του παράνομου διχοτομικού τουρκικού αφηγήματος την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστούν νέες προκλητικές ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Επισημαίνει ακόμα πως «λίγες ώρες μετά το «άδειασμα» του κυρίου Συρίγου στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών με το περιβόητο «υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο», η Τουρκία επανέρχεται εμφατικά στο αναθεωρητικό της αφήγημα, απαιτώντας να χορηγήσει άδεια, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, για την πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα, σήμερα, στην 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία επανέρχεται στα παράνομα διχοτομικά της σχέδια, τα οποία παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει πως «οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις αποτελούν απόδειξη αποτυχίας του κυρίου Μητσοτάκη: Απέτυχε να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, υποχώρησε στις τουρκικές απειλές στην Κάσο και σήμερα, αντί να κινητοποιηθεί, παρατηρεί άπραγος την Τουρκία να επιστρέφει στις προκλήσεις».

Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ καταλήγει λέγοντας πως «χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά. Με μία νέα εθνική πυξίδα η οποία θα αξιοποιεί τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, προκειμένου η Τουρκία να δεσμευθεί σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου με ορίζοντα την Χάγη και με τερματισμό των παραβατικών της ενεργειών, αλλά και στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. Και παράλληλα με την αποφασιστική προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων επί του πεδίου, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Φυσικά αυτή την στρατηγική δεν μπορεί να την εφαρμόσει μία κυβέρνηση η οποία βαφτίζει τις υποχωρήσεις ως «εθνικές επιτυχίες» προκειμένου να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη».

Η κυβέρνηση είπε ψέματα στον ελληνικό λαό

Σε ανάρτησή της, η αναπληρώτρια Τομεάρχισσας Άμυνας της ΕΛ.Α.Σ., Κατερίνα Μπέρδου, σχολίασε τις δηλώσεις Συρίγου υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είπε ψέματα στον ελληνικό λαό.

«Υποχωρήσαμε στην Κάσο». Όχι μία, αλλά δύο φορές. Αυτή είναι η παραδοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου. Και τις δύο φορές σταμάτησε η πόντιση του καλωδίου, μετά από τουρκικές απειλές. Η ομολογία αυτή αναδεικνύει ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα επικίνδυνη: Πρώτον υποχώρησε στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας όπως αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Και έδωσε το μήνυμα στην Τουρκία για ακόμη μια φορά μετά την κρίση του Oruc Reis ότι η κόκκινη γραμμή της είναι στα 6 νμ.

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Δεύτερον ο κ Μητσοτάκης και ο κ Γεραπετρίτης είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Επέμεναν ότι το ερευνητικό πλοίο «προχώρησε στην έρευνα του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του». Και τώρα ο κ. Συρίγος τους διαψεύδει κατηγορηματικά λέγοντας: «Υποχωρήσαμε». Η κυβέρνηση απέτυχε να προασπίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Απέτυχε να δεσμεύσει την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου διακόπτοντας τις συνομιλίες για οριοθέτηση ΑΟΖ. Απέτυχε να αξιοποιήσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την απειλή κυρώσεων στην Τουρκία. Χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά: Μία νέα εθνική πυξίδα. Γιατί η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας, δεν μπορεί να είναι οι πατριδοκάπηλες δηλώσεις, ούτε οι υποχωρήσεις που βαφτίζονται επιτυχίες» σημειώνει η Κατερίνα Μπέρδου.

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο»

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε σε δύο επεισόδια που είχαν σημειωθεί το 2024, με τα οποία η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Το πρώτο τον Ιούλιο, όταν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή και το δεύτερο τον Νοέμβριο, όταν καταγράφηκε εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, όχι όμως στην ίδια έκταση με εκείνη του Ιουλίου. «Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού», είπε ο Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο ERTnews.

Όταν, ρωτήθηκε εκ νέου «υποχωρήσαμε;» από τον παρουσιαστή, Παναγιώτη Στάθη, απάντησε: «Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων».

Συνέχισε λέγοντας «Διαπιστώσαμε, όμως, ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν επτά καλώδια χωρίς πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 20:17'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlr72lf2dw5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρινάκης: Προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου

«Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», απάντησε σήμερα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τις δηλώσεις Συρίγου.

Επιχειρώντας να αποδώσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση στην ακαδημαϊκή ιδιότητα του Άγγελου Συρίγου – η οποία, βέβαια, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα λεγόμενά του –, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είναι ένας άνθρωπος που, πέρα από βουλευτής, μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Επί της ουσίας του θέματος, και αυτά τα οποία θα πω δεν αμφισβητούνται, δεν είναι εκτιμήσεις, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Οι τοποθετήσεις αυτές συνιστούν στην πραγματικότητα προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα

1. Η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε γι’ αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.

2. Προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων.

3. Αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο.

Συμπέρασμα: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και ΕΕ –γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκής σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος– στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 34:41'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=OgDe0bBuB50&t=2081s}