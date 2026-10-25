Παρά το σοβαρό πλήγμα που έχει δεχθεί η φήμη της αλυσίδας από την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής, τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης αναδεικνύουν μια επιχείρηση με σημαντικό κύκλο εργασιών, θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία και ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο.

Το ενδεχόμενο επενδυτικής παρέμβασης για τη διάσωση της Pizza Fan αναδεικνύεται σε ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη ημέρα της αλυσίδας, καθώς η διατήρηση της λειτουργίας της συνδέεται άμεσα τόσο με την προστασία χιλιάδων θέσεων εργασίας όσο και με τη δυνατότητα του Δημοσίου να εισπράξει τις οφειλές που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής.

Ένα πιθανό επενδυτικό σχέδιο θα προϋπέθετε, ωστόσο, την αποσαφήνιση του ύψους των οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων, την ύπαρξη θεσμικών εγγυήσεων και τη διασφάλιση ότι η εταιρεία θα μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά της χωρίς να απομειώνεται περαιτέρω η αξία του δικτύου της.

Παρά το σοβαρό πλήγμα που έχει δεχθεί η φήμη της αλυσίδας από την υπόθεση της φοροδιαφυγής, τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης αναδεικνύουν μια επιχείρηση με σημαντικό κύκλο εργασιών, θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία και ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο.

Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν οικονομική βάση για την εξέταση ενός σχεδίου διάσωσης με τη συμμετοχή νέων επενδυτικών κεφαλαίων. Ωστόσο, αν και παρασκηνιακά έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια η ύπαρξη συγκεκριμένης επενδυτικής πρότασης ή δεσμευτικής προσφοράς.

Το δίκτυο των 106 εκατ. ευρώ και η αύξηση των πωλήσεων

Το σημαντικότερο στοιχείο που καθιστά την Pizza Fan ελκυστική για έναν δυνητικό επενδυτή είναι το μέγεθος της εμπορικής της δραστηριότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με δημοσιοποιημένα στοιχεία, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων franchise, διαμορφώθηκαν περίπου στα 106 εκατ. ευρώ το 2025.

Την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας «Φανατικς Πίτσα Παροχή Υπηρεσιών και Εκμετάλλευσης Εστιατορίων ΕΠΕ» αυξήθηκε στα 60,44 εκατ. ευρώ, από 50,97 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 18,6%.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, καθώς οι πωλήσεις του συνολικού δικτύου περιλαμβάνουν και τη δραστηριότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ενώ ο εταιρικός τζίρος αφορά τη συγκεκριμένη νομική οντότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα αναδεικνύει μια αλυσίδα που μέχρι το τέλος του 2025 βρισκόταν σε αναπτυξιακή τροχιά.

Το γεγονός ότι η Pizza Fan διαθέτει ήδη αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα, οργανωμένο δίκτυο περίπου 110 καταστημάτων και εγκατεστημένη πελατειακή βάση αποτελεί δυνητικό πλεονέκτημα έναντι μιας νέας επένδυσης στην αγορά της εστίασης.

Για έναν επενδυτή, η απόκτηση ή αναδιάρθρωση μιας υφιστάμενης δραστηριότητας αυτού του μεγέθους θα μπορούσε να προσφέρει πρόσβαση σε υποδομές, συνεργάτες και εμπορική παρουσία που διαφορετικά θα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και κεφάλαια για να δημιουργηθούν.

Κερδοφόρα παρά την πίεση στα περιθώρια

Ένα δεύτερο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2025 με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Παρότι τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 66,5%, περιοριζόμενα στις 533.112 ευρώ από 1,59 εκατ. ευρώ το 2024, η επιχείρηση παρέμεινε κερδοφόρα σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 772.829 ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν στις 819.880 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το μικτό αποτέλεσμα, το οποίο ανήλθε στα 20,77 εκατ. ευρώ, έναντι 19,21 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε περίπου στο 34,4%, παρά την υποχώρησή του από το 37,7% του 2024.

Αυτό δείχνει ότι η δραστηριότητα εξακολουθούσε να παράγει σημαντικό μικτό κέρδος, το οποίο όμως απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα 4,16 εκατ. ευρώ, έναντι 2,54 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έξοδα διάθεσης έφθασαν τα 17,34 εκατ. ευρώ.

Για έναν υποψήφιο επενδυτή, η συγκεκριμένη εικόνα θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την εξέταση δυνατοτήτων περιορισμού του κόστους, αναδιοργάνωσης των λειτουργιών και ανάκτησης μέρους της χαμένης κερδοφορίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάρθρωση του ισολογισμού

Στο τέλος του 2025, το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας ανερχόταν στα 21,59 εκατ. ευρώ, αυξημένο από 20,91 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στα 6,04 εκατ. ευρώ, έναντι 5,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα άυλα πάγια ανέρχονταν σε περίπου 515.000 ευρώ.

Η αύξηση των ενσώματων παγίων κατά περίπου 897.000 ευρώ αποτυπώνει την ενίσχυση της λογιστικής αξίας των υποδομών και του εξοπλισμού της εταιρείας.

Παράλληλα, τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 2,51 εκατ. ευρώ και οι εμπορικές απαιτήσεις στα 4,88 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,86 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Αν και μειωμένα σε σχέση με τα 6,02 εκατ. ευρώ του 2024, αποτελούσαν σημαντικό χρηματικό απόθεμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Το ύψος των διαθεσίμων, σε συνδυασμό με την αξία των παγίων και το μέγεθος των πωλήσεων, είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας επενδυτικής αποτίμησης.

Οι υποχρεώσεις και το μεγάλο αγκάθι των φορολογικών εκκρεμοτήτων

Η άλλη πλευρά του ισολογισμού αναδεικνύει τις δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σχέδιο διάσωσης.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν στο τέλος του 2025 σε 17,13 εκατ. ευρώ, από 16,49 εκατ. ευρώ το 2024.

Από αυτές, τα 14,70 εκατ. ευρώ αφορούσαν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με τις εμπορικές υποχρεώσεις να φθάνουν τα 9 εκατ. ευρώ και τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό τα 2 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, η υπόθεση που διερευνούν οι αρχές έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα, η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου από τη δράση του κυκλώματος υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν την ευρύτερη υπό διερεύνηση δραστηριότητα και δεν μπορούν να ταυτιστούν αυτομάτως με οριστικά βεβαιωμένη οφειλή της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ακριβώς γι’ αυτό, η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής να αξιολογήσει το πραγματικό κόστος μιας πιθανής διάσωσης.

Το σχέδιο διάσωσης: Προσωρινή διοίκηση, έλεγχος συναλλαγών και προστασία του δικτύου

Το βασικό ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν τη διατήρηση της επιχειρηματικής αξίας, χωρίς να παρεμποδιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης ή η απόδοση ευθυνών.

Μία από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί προβλέπει την αξιοποίηση θεσμικών μηχανισμών προσωρινής διαχείρισης της επιχείρησης από τρίτα πρόσωπα ή τον ορισμό μεσεγγυητή, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Στόχος μιας τέτοιας παρέμβασης θα ήταν να διαχωριστεί η λειτουργία της εταιρείας από τα πρόσωπα που ελέγχονται για ενδεχόμενες παραβάσεις.

Υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών και με αυστηρό έλεγχο των συναλλαγών, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας, εξυπηρέτησης των τρεχουσών υποχρεώσεων και προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οικονομικό και νομικό έλεγχο, να αποτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να εξετάσουν τη χρηματοδότηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Κρίσιμη παράμετρος θα ήταν η διασφάλιση ότι τυχόν νέα κεφάλαια θα κατευθύνονταν στη συνέχιση της λειτουργίας, στην κάλυψη αναγκαίων δαπανών και στην υλοποίηση ενός συμφωνημένου σχεδίου εξυγίανσης.

Ένα τέτοιο σχήμα θα απαιτούσε σαφή συμφωνία για τη διαχείριση των υφιστάμενων υποχρεώσεων, τη μεταχείριση των πιστωτών και τις απαιτήσεις του Δημοσίου.

Γιατί η διάσωση συμφέρει και το Δημόσιο

Η διατήρηση της λειτουργίας της Pizza Fan δεν έχει μόνο επιχειρηματική και κοινωνική διάσταση, αλλά ενδέχεται να εξυπηρετεί και τα δημοσιονομικά συμφέροντα.

Εάν η εταιρεία οδηγηθεί σε πλήρη παύση δραστηριότητας, η αξία του εμπορικού σήματος, των υποδομών και του δικτύου συνεργατών κινδυνεύει να περιοριστεί σημαντικά.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η εκποίηση εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να αποφέρει πολύ μικρότερα ποσά από εκείνα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια λειτουργούσα επιχείρηση σε βάθος χρόνου.