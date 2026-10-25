Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά και στην πολιτική παρακαταθήκη που άφησε αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αγώνων της για τη Δημοκρατική Παράταξη, τη δημοκρατία και τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε ιδιαίτερη μνεία στο θάρρος, την αξιοπρέπεια και τη συνέπεια που χαρακτήριζαν την πολιτική πορεία της Φώφης Γεννηματά, σημειώνοντας ότι είχε την τιμή να σταθεί στο πλευρό της και να διδαχθεί από το παράδειγμά της.

Όπως τόνισε, η Φώφη Γεννηματά υπερασπίστηκε σταθερά τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας, τη συμπεριληπτική κοινωνία, την ποιότητα της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου. Παράλληλα, έδωσε σημαντικές μάχες απέναντι στον νεοναζισμό και σε κάθε προσπάθεια εκφασισμού της κοινωνίας.

Ο Χάρης Δούκας στάθηκε, επίσης, στην προσπάθεια που η ίδια ηγήθηκε για την ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης και τη μετατροπή της σε ένα ευρύ, πλειοψηφικό προοδευτικό ρεύμα, ανοιχτό σε δυνάμεις και πολίτες με κοινό όραμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντίληψη της Φώφης Γεννηματά για τη συλλογικότητα και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι πίστευε πως κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του και πως η προοδευτική παράταξη οφείλει να παραμένει ανοιχτή σε όλους όσοι συμμερίζονται το ίδιο όραμα.

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Κλείνοντας την αναφορά του, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι όσοι συμπορεύτηκαν μαζί της έχουν την ευθύνη να συνεχίσουν την πορεία που εκείνη χάραξε, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες και τις πολιτικές της παρακαταθήκες.

Αναλυτικά:

«Πέντε χρόνια μετά, η Φώφη Γεννηματά παραμένει παρούσα: με το σθένος και την αξιοπρέπειά της, με το παράδειγμα της πολιτικής της δράσης και τους αγώνες της. Είχα την τιμή να σταθώ δίπλα της και να μάθω από το θάρρος της.

Υπερασπίστηκε με συνέπεια τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμπεριληπτική ταυτότητα της κοινωνίας, την ποιότητα της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου.

Έδωσε μάχες απέναντι στον νεοναζισμό και σε κάθε απόπειρα εκφασισμού της κοινωνίας.

Ηγήθηκε της προσπάθειας να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη πλειοψηφικό ρεύμα, ανοιχτό στις δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Πίστευε πως κανένας μόνος του δεν μπορεί και άνοιγε την αγκαλιά της σε όσους οραματίστηκαν τη μεγάλη προοδευτική παράταξη.

Όλοι όσοι σταθήκαμε στο πλευρό της έχουμε χρέος να συνεχίσουμε στον δρόμο που μας δίδαξε».

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