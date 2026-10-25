Στην επιμνημόσυνη τελετή αναμένεται να βρεθούν μέλη της οικογένειάς της, φίλοι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τιμώντας την πολιτική διαδρομή και την προσφορά της.

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Στη μνήμη της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής θα τελεστεί σήμερα, στις 12:30, μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην επιμνημόσυνη τελετή αναμένεται να βρεθούν μέλη της οικογένειάς της, φίλοι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τιμώντας την πολιτική διαδρομή και την προσφορά της.

Η μάχη με τον καρκίνο και οι τελευταίες ημέρες της ζωής της

Η Φώφη Γεννηματά είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2008, δίνοντας για χρόνια τη δική της μάχη με την ασθένεια. Στις 11 Οκτωβρίου 2021, έπειτα από υποτροπή της νόσου, εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόσυρσή της από τη διαδικασία διεκδίκησης της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου 2021, άφησε την τελευταία της πνοή, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.

Η πολιτική παρακαταθήκη της

Η Φώφη Γεννηματά υπηρέτησε επί σειρά ετών την πολιτική ζωή της χώρας, διατελώντας βουλευτής, υπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος το 2015, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Κεντροαριστερά, και συνέβαλε στη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής, επιδιώκοντας την ανασυγκρότηση και την ενότητα του πολιτικού χώρου.

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Παράλληλα, η δημόσια στάση της απέναντι στον καρκίνο συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό της, η μνήμη της παραμένει συνδεδεμένη με την πολιτική ιστορία του ΠΑΣΟΚ, ενώ το σημερινό μνημόσυνο αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να τιμηθεί η διαδρομή και η παρουσία της στον δημόσιο βίο.