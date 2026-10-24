Πώς λειτουργούσε το παράνομο πάρκινγκ.

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κηφισιά, έπειτα από ειδική επιχείρηση της Τροχαίας για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων και οδοστρωμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10), στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία παραλάμβαναν οχήματα πελατών, ενώ τα υπόλοιπα δύο ήταν προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων.

Πώς λειτουργούσε το παράνομο πάρκινγκ

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 36, 24 και 23 ετών, αναλάμβαναν τη στάθμευση των αυτοκινήτων των πελατών που επισκέπτονταν τα καταστήματα. Αρχικά, παραλάμβαναν τα οχήματα και παρέδιδαν στους οδηγούς αριθμημένα αποκόμματα. Στη συνέχεια τοποθετούσαν αντίστοιχα αποκόμματα στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων, τα οποία στάθμευαν σε δημόσιους χώρους, δρόμους και πεζοδρόμια.

Όταν οι πελάτες αποχωρούσαν από τα καταστήματα, κατέβαλλαν χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να παραλάβουν τα κλειδιά των οχημάτων τους. Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς, για τα συγκεκριμένα ποσά δεν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

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Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι για την αυθαίρετη κατάληψη δημόσιων χώρων και την παράνομη στάθμευση οχημάτων έξω από καταστήματα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποτρέπεται η παράνομη εκμετάλλευση δημόσιων χώρων για ιδιωτική χρήση και να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.