Ο πεζός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Στη σύλληψη ενός 74χρονου οδηγού προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, μετά από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 46χρονου πεζού, που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στην είσοδο του κυκλικού κόμβου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Tο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 74χρονος παρέσυρε τον 46χρονο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο πεζός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο 74χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη «σωματική βλάβη από αμέλεια». Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.