Ανοικτή για το κοινό θα είναι η υπερσύγχρονη Belharra στο πλαίσιο των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης «έδεσε« το πρωί της Παρασκευής (23/10) η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού, φρεγάτα «Κίμων», η οποία θα είναι ανοικτή για το κοινό στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη νεότευκτη φρεγάτα Belharra από το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, το επισκεπτήριο θα διαρκέσεις έως την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, με ειδικό ωράριο για σχολικές επισκέψεις.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων

Σάββατο 24/10: 10:00 - 18:00

Κυριακή 25/10: 10:00 - 17:00

Δευτέρα 26/10: 10:00 - 12:00 για τα σχολεία και 12:00 - 17:00 για το κοινό

Τρίτη 27/10: 10:00 - 12:00 για τα σχολεία και 12:00 - 17:00 για το κοινό.

Η είσοδος των επισκεπτών στη φρεγάτα «Κίμων» θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).