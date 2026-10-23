Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» βυθίστηκε στο βόρειο Κρητικό Πέλαγος, κατά τη διάρκεια βολών που πραγματοποίησαν το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Η φρεγάτα, τύπου F-463 ήταν το πλοίο στόχος στις βολές αποδοχής των κατευθυνόμενων βλημάτων SPIKE NLOS και ER. Η «Μπουμπουλίνα» βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από υποβρύχιο.

Η παραλαβή της φρεγάτας έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2001, στο Ντεν Χέλντερ της Ολλανδίας. Στη συνολική πορεία της στο Πολεμικό Ναυτικό, η «Μπουμπουλίνα» κατέγραψε περίπου 1.200 ημέρες εν πλω, διανύοντας περισσότερα από 148.000 ναυτικά μίλια. Συμμετείχε σε 8 διασυμμαχικές και σε πολλές διακρατικές και εθνικές ασκήσεις, επιχειρήσεις και αποστολές, εντός και εκτός συνόρων. Στις 18 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποστολής σημαίας της φρεγάτας, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

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Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετείχαν στις βολές

Στις βολές συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων Φρεγατών, Υποβρυχίων, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτηρήσεως και Υποβρυχίων Καταστροφών, ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού, μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο πλοία φορείς κατευθυνόμενων βλημάτων του ισραηλινού Ναυτικού.

Οι βολές των κατευθυνόμενων βλημάτων έγιναν από την κανονιοφόρο «Μαχητής» και το σκάφος ανορθόδοξου πολέμου «MARK-V», «με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία του νέου οπλικού συστήματος», σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό. Επίσης, «η συνεργασία με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών».

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Στο πλαίσιο των βολών, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος- Ελευθέριος Κατάρας και ο ισραηλινός ομόλογός του, Έγιαλ Χαρέλ, είχαν διμερή συνάντηση στη φρεγάτα «Ψαρά», κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

Φωτογραφίες: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ