Τη Δευτέρα αναμένεται στον ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «Νέαρχος».

Σε ελληνικές θάλασσες πλέει η φρεγάτα «Νέαρχος», την οποία καλωσόρισε ο αρχηγός του ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος- Ελευθέριος Κατάρας.

Η δεύτερη- από τις συνολικά τέσσερις- φρεγάτα Belharra που παρέλαβε η Ελλάδα αναμένεται τη Δευτέρα (30/11) στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή υποδοχής, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια.

Νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (27/11) εκδόθηκε το σήμα του αρχηγού ΓΕΝ, με το οποίο καλωσορίζει τη φρεγάτα και το πλήρωμά της στις ελληνικές θάλασσες. «Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του Πολεμικού Ναυτικού για πρόοδο και ευημερία», επισημαίνει ο αντιναύαρχος Δημήτριος- Ελευθέριος Κατάρας και εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μια άρτια διαδικασία παραλαβής.

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Το σήμα του αρχηγού ΓΕΝ για την άφιξη της φρεγάτας «Νέαρχος»

Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του Πολεμικού Ναυτικού για πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μια άρτια διαδικασία παραλαβής.

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Σύντομα θα συνενωθείτε με τη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας».

{https://x.com/NavyGR/status/2126377574565896665}

Η παραλαβή της φρεγάτας «Νέαρχος»

Στις 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας η τελετή ονοματοδοσίας και η ύψση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού.

{https://www.youtube.com/watch?v=HENJGFlUgsE}

{https://www.youtube.com/watch?v=LTbDruHPLQs}