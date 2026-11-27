Η Δώρα Παντέλη γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της αγκαλιά με τον γιο της.

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Δώρα Παντέλη, καθώς η γνωστή αθλητικογράφος γιόρτασε τα γενέθλιά της κρατώντας στην αγκαλιά τον γιο της.

Η πρώην μπασκετμπολίστρια, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, έγινε 39 ετών και μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση θέλησε να περιγράψει μερικά από τα συναισθήματά της.

Τα κεράκια της τούρτας της τα έσβησε με τη «βοήθεια» του γιου της, ενώ όπως είπε ό,τι ήθελε να ευχηθεί το έχει ήδη στην αγκαλιά της.

Η Δώρα Παντέλη, το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από την χθεσινή ημέρα, γράφοντας στη σχετική λεζάντα:

«Έκλεισα τα μάτια μου για να κάνω μια ευχή και για μια στιγμή ξέχασα πως ήδη κρατούσα στα χέρια μου όλα όσα είχα ευχηθεί ποτέ να αποκτήσω.

39 χρόνια ζωής.

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16 μήνες ως μαμά σου.

Από τότε που μπήκες στη ζωή μου, έχω όλο και λιγότερα πράγματα να ευχηθώ και τόσο περισσότερα για οποία νιώθω ευγνώμων».

{https://www.instagram.com/p/DgPNZoHslUJ/?hl=el}