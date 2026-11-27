Ο Μάκης Δελαπόρτας ξεκαθάρισε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είναι καλά και πως μιλάει καθημερινά μαζί του. Όσα είπε για τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τα λάθη που έγιναν και η περιουσία που χάθηκε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, ο Μάκης Δελαπόρτας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός βιογράφος και συγγραφέας, με αφορμή την παρουσία του στο πλατό, μίλησε για το βιβλίο – αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για τον γιο της Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο Μάκης Δελαπόρτας, ξεκαθάρισε ότι ο Παπαμιχαήλ είναι καλά στην υγεία του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη ζωή του, από τη γέννησή του μέχρι και σήμερα.

Όπως είπε, γνωρίζει την αλήθεια και αναγνωρίζει ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, υπήρξε ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στη ζωή του από τη μέρα που γεννήθηκε, καθώς είναι ο γιος δύο εκ των σημαντικότερων ηθοποιών της χώρας, της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Όσα είπε ο Μάκης Δελαπόρτας για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ

Ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλώντας για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ανέφερε αρχικά: «Γνωρίζω την αλήθεια, μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη, είμαι δίπλα του εδώ και αρκετό καιρό. Τουλάχιστον τον καιρό που κάνουμε το βιβλίο μαζί, είμαστε καθημερινά σε μία επαφή. Θα ξεκινήσω από πιο παλιά… Τον Γιάννη, τον ξέρω από 7 χρονών. Ο Γιάννης για εμένα, είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει, για εμένα ήταν η καλή μου νεράιδα, οπότε, στα μάτια του Γιάννη βλέπω την Αλίκη…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τον Γιάννη τον αγαπώ, είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο, αλλά θα ξεκινήσω από πολύ πριν. Μιλάω για πρώτη φορά στην κάμερα από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα, δεν έχω τοποθετηθεί…» πρόσθεσε ο γνωστός βιογράφος.

Στη συνέχεια, ανέτρεξε στο παρελθόν, τονίζοντας ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε γίνει γνωστός στον κόσμο ήδη από την ημέρα της γέννησής του: «Θα πω αυτό και δεν θα ξανά πω κάτι άλλο… Ο Γιάννης είναι ένα παιδί, που απ’ ότι είδες και στις φωτογραφίες, είναι διάσημο από τα γεννοφάσκια του. Δηλαδή, ήθελε δεν ήθελε είναι ο γιος δύο διάσημων ανθρώπων. Των πιο διάσημων εκείνα τα χρόνια, Αλίκη – Δημήτρης. Ο Γιάννης μπήκε εξώφυλλο από τη γέννηση του, μέχρι όλα τα χρόνια της ζωής του ασχολιόντουσαν με τον Γιάννη. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτό το παιδί είχε αποφασίσει ότι ήθελε να είναι διάσημο. Γιατί ήταν το πιο διάσημο μωρό στην Ελλάδα και το πιο διάσημο παιδί».

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, πρόσθεσε: «Ο Γιάννης δεν μπορούσε να πάει εύκολα να παίξει στην παιδική χαρά, να τον κατεβάσει η μητέρα του στο σχολικό, να πάει να δει τους βαθμούς του, να πάει σε γυμναστικές επιδείξεις. Δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, εύκολα. Αυτό λοιπόν, από μόνο του, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα, και ψυχολογικά, για ένα παιδί. Από εκεί λοιπόν, να το πιάσουμε, και όταν έφυγε η Αλίκη και ο Γιάννης ήταν 26 – 27 χρονών, που σημαίνει ότι ακόμη δεν είχε καταλάβει τι εστί ζωή, τι είναι το θέατρο, τι είναι τα δικαιώματα… Πώς μπορεί να διαχειριστεί δύο τεράστια ονόματα των γονιών του. Κάποιοι, προφανώς, επιτήδειοι, έπεσαν δίπλα του, του έδωσαν λάθος δρόμους για να ακολουθήσει για να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη περιουσία και γίνανε λάθη και αυτή η τεράστια περιουσία χάθηκε. Εντάξει;».

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης, βεβαίως παίρνει κάποια δικαιώματα από τις ταινίες της μητέρας του για να ζει, όμως, έχει να παλέψει και με τα εσωτερικά του θηρία, που είναι εκ γενετής. Θα το πάω από εκεί εγώ, γιατί ξέρω όλη την πορεία. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να βγει σε μία παιδική χαρά να παίξει. Μαζευόταν κόσμος και ούρλιαζε και φώναζε ‘Ο Γιαννάκης της Αλίκης’. Πόσο εύκολο είναι αυτό για ένα παιδί να το διαχειριστεί; Όταν πήγαινε η Αλίκη θυμάμαι, και μου το έλεγε κλαίγοντας… Τα χρόνια ήταν άλλα. Όλοι περίμεναν να γεννηθεί το μωρό της εθνικής σταρ. Δεν υπήρχε αυτό που συμβαίνει σήμερα ότι καλύπτουμε το πρόσωπο του παιδιού. Τότε το παιδί ήταν η χαρά σε όλους να δουν το παιδί που γέννησε η Αλίκη, που γέννησε η Καρέζη, που γέννησαν ας πούμε οι σταρ του κινηματογράφου… Αυτό, έχει και το τίμημά του. Αυτό το τίμημα, θεωρώ εγώ προσωπικά, πως πληρώνει σήμερα ο Γιάννης».

«Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κόσμο, γιατί διαβάζω με πίκρα κάποια σχόλια από κάτω, τα οποία πραγματικά τον στεναχωρούν και του κάνουν κακό, θεωρώ… Ας μη γράφουμε αυτά τα σχόλια ελαφρά τη καρδία. Ας σκεφτόμαστε και από την άλλη πλευρά το πώς ένα παιδί σαν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ μπορούσε τότε ή τώρα να διαχειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε. Δεν είναι μόνο τα χρήματα στη ζωή ή πώς μπορείς να τα διαχειριστείς, είναι και το άλλο κομμάτι: το πιο εσωτερικό, το πιο πνευματικό, που σε αυτό πρέπει ο κόσμος να το δει λίγο με άλλη ματιά. Έτσι νομίζω… Ο Γιάννης είναι καλά, μιλάμε στο τηλέφωνο… Το βίντεο που είδε ο κόσμος ήταν σε κάποια στιγμή που ήταν επηρεασμένος από άλλα θέματα, δεν έπρεπε να συμβεί, συνέβη. Μην, όμως, στοχοποιούμε 100% ένα γεγονός και παραβλέπουμε όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι καλά, είναι πανέξυπνος, ταλαντούχος μουσικός. Μπορείς να κάνεις μία υπέροχη συζήτηση μαζί του, είναι ενημερωμένος. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος», κατέληξε ο Μάκης Δελαπόρτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5w75zqv41t?integrationId=40599y14juihe6ly}