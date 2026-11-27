Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός.

Το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, άφησε το δικό του στίγμα στον κινηματογράφο και το θεατρικό σανίδι, με ορισμένες από τις ατάκες και τις συμμετοχές του, να μένουν ανεξίτηλες στον χρόνο.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ύστερα από πτώση στο σπίτι του, όπου παρέμεινε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για ένα χρονικό διάστημα.

Το βράδυ της Πέμπτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών και η Φίνος Φιλμ, τον τιμά με ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τον Δημήτρη Καλλιβωκά

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

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Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη.

Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής.

Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό».

{https://www.instagram.com/p/DgPlMflhBKd/?hl=el}