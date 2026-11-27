Oι δαπάνες στέγασης απορροφούν το 34,6% του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, έναντι μόλις 19% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική στο στεγαστικό αποτελούν τα νέα στοιχεία της Eurostat, που κατατάσσουν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους. Παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές εξαγγελίες και τα αποσπασματικά μέτρα στήριξης, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς κατοικίας εξελίσσεται σε πολυτέλεια για ολοένα και περισσότερους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, οι δαπάνες στέγασης απορροφούν το 34,6% του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, έναντι μόλις 19% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε., με σημαντική απόσταση ακόμη και από τη δεύτερη Δανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 27,7%.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Ελληνες (27%) δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση, όταν στην Ευρωπαϊκή Ενωση το αντίστοιχο ποσοστό κινείται περίπου στο 10%.

Μισθοί που δεν φτάνουν

Την ώρα που η κυβέρνηση προβάλλει τις αυξήσεις των ονομαστικών μισθών, η πραγματικότητα αποτυπώνει μια διευρυνόμενη απόσταση μεταξύ εισοδημάτων και κόστους κατοικίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν σωρευτικά μόλις κατά 4,5%-5% από το πρώτο τρίμηνο του 2021 έως το αντίστοιχο τρίμηνο του 2026. Αντίθετα, την περίοδο 2021-2025 οι τιμές αγοράς κατοικιών εκτινάχθηκαν περίπου κατά 50% και τα ενοίκια τουλάχιστον κατά 20%.

Την ίδια στιγμή, το 41,8% του πληθυσμού εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε στεγαστικά δάνεια, ενοίκια ή λογαριασμούς κοινής ωφελείας, καταγράφοντας ακόμη μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά.

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Ακριβά, μικρά και παγωμένα σπίτια

Οι Ελληνες, όμως, δεν πληρώνουν απλώς ακριβότερα για τη στέγασή τους. Ζουν και σε χειρότερες συνθήκες. Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο περιορίζεται στο 1,3, ενώ το 18,1% του πληθυσμού αδυνατεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστή την κατοικία του, έναντι 9% στην Ε.Ε.

Επιπλέον, μόλις το 9,6% του ενήλικου πληθυσμού διαμένει σε κατοικία που έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά την τελευταία πενταετία, έναντι 23,8% στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Παράλληλα, η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί στο 69,4%, με το 30,6% του πληθυσμού να εξαρτάται πλέον από τη μίσθωση κατοικίας.