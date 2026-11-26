Πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας αυτοκινήτων Mercedes-Benz S-Class για την αντικατάσταση εύκαμπτων σωλήνων φρένων μπροστινού άξονα.

Ανακαλούνται αυτοκίνητα Mercedes-Benz τύπου S-Class, παραγωγής 2020 έως 2024 λόγω πιθανού προβλήματος στα φρένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Η ανάκληση πραγματοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία Mercedes-Benz AG, σε συνεργασία με τη STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των οχημάτων Mercedes-Benz και Mitsubishi Fuso στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει το ενδεχόμενο οι εύκαμπτοι σωλήνες των φρένων του μπροστινού άξονα να εμφανίσουν διαρροή κατά τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή υγρού φρένων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ισχύ πέδησης σε ένα από τα δύο κυκλώματα των φρένων και, κατά συνέπεια, σε αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος των συγκεκριμένων εξαρτημάτων και, εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται, η αντικατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων φρένων του μπροστινού άξονα.

Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, προκειμένου να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz ή τον συνεργάτη της επιλογής τους από το επίσημο δίκτυο Service σε όλη την Ελλάδα.

Η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, της αντικατάστασης των σωλήνων φρένων θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ στα τηλέφωνα 00800 97777777 και 0030 2112111597, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση είναι διαθέσιμες και στην επίσημη ιστοσελίδα της Mercedes-Benz: www.mercedes-benz.de/passengercars/services/recall.html#applikation.