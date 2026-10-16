Οι διαδικασίες απόσυρσης βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πλέον επεκτείνονται και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε νέα κύματα ανακλήσεων προχωρά η Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες διεθνείς αγορές, καθώς εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας αποκάλυψαν σοβαρές ατέλειες στις μπαταρίες της γκάμας των ηλεκτρικών της μοντέλων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη ανάκληση που είχε προκληθεί από μια ελαττωματική βίδα, φέρνοντας ξανά την εταιρεία αντιμέτωπη με τεχνικά προβλήματα που, στο χειρότερο σενάριο, ενδέχεται να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι διαδικασίες απόσυρσης βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πλέον επεκτείνονται και στην ευρωπαϊκή αγορά. Μόνο στις ΗΠΑ, οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι επηρεάζονται περίπου 22.000 ηλεκτρικά οχήματα του τύπου ID.4. Παράλληλα, ο όμιλος προετοιμάζεται για την εφαρμογή ανάλογων μέτρων στη Γερμανία και σε επιπλέον χώρες.

Σύμφωνα με εσωτερικούς ελέγχους που αποκαλύπτει η εφημερίδα Handelsblatt, η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται σε σφάλματα παραγωγής από την πλευρά των προμηθευτών, τα οποία επηρεάζουν συγκεκριμένες παρτίδες μπαταριών που κατασκευάστηκαν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εκπρόσωπος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα αφορά αρκετές χιλιάδες αυτοκίνητα.

Η συγκεκριμένη κατασκευαστική βλάβη μπορεί να προκαλέσει αυξημένη θερμική καταπόνηση στα στοιχεία των μπαταριών, με τη Volkswagen να παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι σε ακραίες περιπτώσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο φωτιάς.

Παρότι η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως τη λίστα των μοντέλων, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στόχαστρο βρίσκονται τα VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, καθώς και το Cupra Born, με ημερομηνίες παραγωγής μεταξύ 2023 και 2025.

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Η όλη διαδικασία οργανώνεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αν και η ανάκληση δεν έχει καταγραφεί ακόμη επίσημα στα μητρώα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μηχανοκίνητων Οχημάτων (KBA). Για την πρόληψη ατυχημάτων, η Volkswagen συνιστά προληπτικά στους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων να μην φορτίζουν τις μπαταρίες πάνω από το 80%.

Τα αυτοκίνητα θα κληθούν σταδιακά στα συνεργεία για τεχνικό έλεγχο, και εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα, ο περιορισμός στη φόρτιση θα αίρεται. Στην περίπτωση που εντοπιστεί ελάττωμα, η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν είναι πάντα αναγκαία η αντικατάσταση της μονάδας υψηλής τάσης, καθώς η αποκατάσταση ενδέχεται να γίνει μέσω ενημέρωσης του λογισμικού.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι κάτοχοι θα λάβουν προσωπικές επιστολές με αναλυτικές οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Αυτό το νέο περιστατικό προστίθεται στην τεράστια ανάκληση του Σεπτεμβρίου, όταν μια φθαρμένη βίδα στο σύστημα διεύθυνσης ανάγκασε την εταιρεία να ανακαλέσει περίπου 2,86 εκατομμύρια οχήματα VW και Audi παγκοσμίως λόγω κινδύνου απώλειας ελέγχου του τιμονιού.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια κρίσιμη καμπή για τη γερμανική βιομηχανία: Παρά τη συνολική κάμψη της ζήτησης παγκοσμίως και την υποχώρηση των πωλήσεων στην Κίνα, η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει η ισχυρότερη για τη VW, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν το 20% των συνολικών της παραδόσεων στο πρώτο εννεάμηνο του 2026. Επιπλέον, στη γερμανική εγχώρια αγορά, ο όμιλος συνεχίζει να διατηρεί την ηγετική του θέση τόσο στις ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών όσο και στην αγορά των μεταχειρισμένων.

Πηγή: Euronews