Παρά την επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού χρηματοδότησης, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης πέρασε σε αρνητικό έδαφος, διαμορφούμενη στα 814 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 762 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε στο 2,9%, έναντι 2,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1,857 δισ. ευρώ, έπειτα από αύξηση κατά 2,701 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Παρά την επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού χρηματοδότησης, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης πέρασε σε αρνητικό έδαφος, διαμορφούμενη στα 814 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 762 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Θετική κατά 59 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση τον Οκτώβριο, έναντι θετικής ροής 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης παρέμεινε αρνητικός, αν και η υποχώρηση περιορίστηκε στο 3,1%, από 3,6% τον Σεπτέμβριο.

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Ανοδικά κινήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 6,5%, από 6% τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 873 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 753 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Επιχειρήσεις

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης επιταχύνθηκε στο 8,5%, από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια στιγμή, η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 855 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 564 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο 8,2%, από 7,8%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 758 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 982 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης ενισχύθηκε στο 10,9%, από 7,9% τον Σεπτέμβριο. Η μηνιαία καθαρή ροή παρέμεινε αρνητική κατά 97 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 417 εκατ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Εντονότερη συρρίκνωση καταγράφηκε στη χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των ατομικών επιχειρήσεων, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο -2,8%, από -2,2% τον Σεπτέμβριο.

Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν αρνητική κατά 55 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, σε θετικό έδαφος παρέμεινε η μηνιαία καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η οποία ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ, έναντι 128 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησής τους παρουσίασε οριακή επιτάχυνση, φθάνοντας στο 2,4%, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.

