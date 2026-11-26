Το Διάστημα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση ενός κέντρου δεδομένων σε σχέση με τη Γη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε χθες την άδεια στην SpaceX να θέσει σε τροχιά μέχρι και ένα εκατομμύριο δορυφόρους στο πλαίσιο σχεδίου εγκατάστασης κέντρων δεδομένων στο Διάστημα, προκαλώντας την ανησυχία των ειδικών για τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει στην καθημερινή ζωή και στην παρατήρηση του ουράνιου θόλου.

Από τον περασμένο χρόνο, σχέδια για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε τροχιά πληθύνονται. Εκτός της SpaceX και του αστερισμού δορυφόρων της, του Starmind, η Google προχωρεί το δικό της σχέδιο με την κωδική ονομασία Suncatcher και η Blue Origin έχει υποβάλει στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC) αίτηση για το «Project Sunrise».

Στην κούρσα συμμετέχουν επίσης πολλές start-up, κυρίως η Starcloud, η οποία έθεσε σε λειτουργία με επιτυχία επεξεργαστή αιχμής με την επωνυμία GPU από δορυφόρο, στο τέλος του 2025. Η Google κατάφερε το ίδιο τον Οκτώβριο.

Ο αστερισμός Starmind της SpaceX «θα διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων που προορίζονται για χρήση στη Γη», σύμφωνα με την FCC. Η άδεια προς την SpaceX ισχύει μέχρι το 2040, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Federal Communications Commission.

«Η Αμερική οδηγεί τον κόσμο σε μία εποχή super intelligence (υπερνοημοσύνης)», δήλωσε ο πρόεδρος της FCC υιοθετώντας με ενθουσιασμό τον όρο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να περιγράψει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Κατά τη γνώμη του, τα κέντρα δεδομένων θα είναι «σημαντικά για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Αμερικής» στον τομέα αυτόν.

Η SpaceX έχει το πλεονέκτημα ότι διαθέτει τους δικούς της εκτοξευτές, που έχουν ήδη κάνει εκατοντάδες αποστολές.

Τον Αύγουστο, ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε την πρώτη τοποθέτηση σε τροχιά για το τέταρτο τρίμηνο 2027 και επιτάχυνση της δυναμικότητας το 2028.

«Θλίψη και συντριβή»

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την Nvidia, η οποία θα παράσχει επεξεργαστές τελευταίας γενιάς, τους Vera Rubin, οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να επιχειρούν στο Διάστημα.

Τα περισσότερα προγράμματα κέντρων δεδομένων στο Διάστημα είναι παρόμοιου σχεδιασμού περιλαμβάνοντας έναν αστερισμό δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά (LEO) και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους για να διασφαλίζεται αξιόπιστη σύνδεση του ενός με τον άλλο.

Στην περίπτωση του Starmind, οι δορυφόροι αυτοί θα επικοινωνούν με τους δορυφόρους του δορυφορικού δικτύου Ιντερνετ Starlink της SpaceX που βρίσκονται ήδη σε τροχιά και στην συνέχεια θα στέλνει τα δεδομένα στη Γη.

Αλλα ανταγωνιστικά δίκτυα προβλέπουν την λήψη και αποστολή απευθείας δεδομένων στη Γη μέσω λέιζερ.

Ολα τα τεχνικά θέματα της επιχείρησης δεν έχουν επιλυθεί και κυρίως η ανθεκτικότητα των επεξεργαστών στο αυξημένο επίπεδο της ακτινοβολίας στο περιβάλλον αυτό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης τη δυσκολία αντοχής στις ακραίες θερμοκρασίας ή αποφυγής ζημιών που συνδέονται με τα διαστημικά συντρίμμια και τους μικρομετεωρίτες.

Η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία (AAS) εξέφρασε «θλίψη και συντριβή» για τη χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ο (δορυφορικός) αστερισμός που προτείνεται θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο δεκαετίες ομοσπονδιακών επενδύσεων στις αστρονομικές εγκαταστάσεις, καθώς και την ικανότητα των αστρονόμων και του κοινού να επωφεληθούν από αυτές και να μελετήσουν τον νυχτερινό ουρανό», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία.

Ο αστερισμός δορυφόρων «περιλαμβάνει μεγαλύτερα αντικείμενα (και κατά συνέπεια φωτεινότερα) και πολύ περισσότερα», πράγμα που σημαίνει ότι οι δορυφόροι «θα ήταν ορατοί ως εξαιρετικά φωτεινά αντικείμενα επί μεγάλα χρονικά διαστήματα στο νυχτερινό ουρανό».

«Η μαζική διασπορά δορυφόρων στο Διάστημα έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων καθώς και στο μέλλον του πλανήτη μας», καταγγέλλει ο Jan Hasselman, επικεφαλής δικηγόρος της μκο Earthjustice.

Το Διάστημα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση ενός κέντρου δεδομένων σε σχέση με τη Γη.

Χάρη στην συγχρονισμένη τροχιά του με τον Ηλιο, ένας δορυφόρος μπορεί, μεταξύ άλλων, να συλλέγει ηλιακή ενέργεια συνεχώς και με αποδοτικότητα οκτώ φορές μεγαλύτερη με την αντίστοιχη στο έδαφος.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ