Κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις βλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου, ενώ σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο καιρού.

Ιδιαίτερη προσοχή από σήμερα το απόγευμα και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να δείξουν οι πολίτες, καθώς σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει με ιδιαίτερη ένταση αρκετές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος, ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά νοτιότερα και ανατολικότερα.

Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η ένταση των φαινομένων, αλλά και το ενδεχόμενο διαδοχικών ισχυρών βροχοπτώσεων στις ίδιες περιοχές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

Οι περιοχές που θα βρεθούν πρώτες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, οι βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αυξημένη προσοχή απαιτείται και στους Παξούς, αν και παραμένει αβεβαιότητα ως προς την ένταση των φαινομένων.

Προς το βράδυ, η κακοκαιρία θα επηρεάσει εντονότερα περιοχές της Ηπείρου και συγκεκριμένα:

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Θεσπρωτία: Δήμοι Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και Σουλίου

Ιωάννινα: Δήμοι Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας

Εντείνεται η κακοκαιρία μετά τα μεσάνυχτα

Από αργά το βράδυ και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να επιμείνουν στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Στον νομό Ιωαννίνων, αυξημένη προσοχή θα χρειαστεί και στους Δήμους Δωδώνης, Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων και Μετσόβου.

Προς τα ξημερώματα της Παρασκευής, σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Πρέβεζα, κυρίως στους Δήμους Πάργας, Ζηρού και Πρέβεζας, καθώς και στην Άρτα, στους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στα δυτικά ορεινά των Τρικάλων, κυρίως στους Δήμους Πύλης και Μετεώρων, όπως και σε περιοχές των Γρεβενών.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, τα φαινόμενα αναμένεται να ενισχυθούν στη Λευκάδα, στη βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία, στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας, καθώς και στα δυτικά ορεινά της Καρδίτσας, στους Δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.

Σάκη Αρναούτογλους: Κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στο ενδεχόμενο επαναλαμβανόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων στις ίδιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες.

Μια τέτοια εξέλιξη, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και ρεμάτων, συσσώρευση υδάτων σε δρόμους, χαμηλά σημεία και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα καταγραφούν προβλήματα σε όλες τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν. Ωστόσο, καθώς αρκετά από τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

«Δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να διασχίσουμε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό!», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα

Ηπιότερη θα είναι μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης η εικόνα του καιρού στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, οι βροχοπτώσεις που ενδεχομένως θα εκδηλωθούν θα είναι περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα.

Χειμωνιάτικο σκηνικό το Σαββατοκύριακο - Ενδείξεις για χιόνια σε κατοικημένες περιοχές

Ακόμη πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά αναμένεται να αποκτήσει ο καιρός κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (28-29/11).

Εκτός από τις κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σημαντική ενίσχυση των βοριάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, υπάρχουν πλέον ενδείξεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

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