Ακολουθώντας το παράδειγμα της ΟΛΜΕ η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για για την αντιμετώπιση της φασιστικής προπαγάνδας και την υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και της δημοκρατίας στα σχολεία.

Την ανάγκη να μην περάσουν η φασιστική ιδεολογία και η ναζιστική προπαγάνδα στα σχολεία αναδεικνύει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ), με αφορμή τα ανησυχητικά φαινόμενα φασιστικής δράσης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα σχολεία.

Οι φιλόλογοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το σχολείο δεν μπορεί να αποτελεί χώρο διάδοσης του μίσους, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Αντίθετα, οφείλει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη δημοκρατική συνείδηση και την ιστορική γνώση.

Η ΠΕΦ υπογραμμίζει ότι η ιστορική εμπειρία του ελληνικού λαού από τη ναζιστική κατοχή, τις μαζικές εκτελέσεις, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα ολοκαυτώματα μαρτυρικών τόπων αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη που δεν πρέπει να ξεχαστεί ούτε να παραποιηθεί. Από την Καισαριανή και τους 200 εκτελεσμένους μέχρι τα Καλάβρυτα, το Δίστομο και τον Χορτιάτη, η ιστορική μνήμη υπενθυμίζει τις τραγικές συνέπειες της φασιστικής βαρβαρότητας.

Όπως σημειώνουν οι φιλόλογοι «Μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα φαινόμενα φασιστικής δράσης που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις σχολικές μονάδες. Μας ανησυχούν, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από την ιστορική πείρα και γνώση τι πραγματικά σημαίνει να ποτίσει το δηλητήριο της φασιστικής ιδεολογίας το μυαλό, τη σκέψη και τη δράση των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των νέων. Ξέρουμε πού οδηγεί η λογική του μίσους, της αντίληψης περί ανώτερης και κατώτερης φυλής, η εχθρότητα απέναντι στο διαφορετικό, η μισαλλοδοξία. Επιπλέον, είναι γνωστό ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας και της παραπληροφόρησης, καθώς και πώς κρύβονται κάτω από τον μανδύα του δήθεν «αντισυστημικού» και του «νέου». Ξέρουμε ποιοι στέκονται εμπόδιο στην ελεύθερη σκέψη της νέας γενιάς, ποιοι εχθρεύονται τη νεανική ορμή και δράση για στόχους και αιτήματα που αφορούν την καλύτερη και ουσιαστική μόρφωση, για μια ζωή με δημιουργικότητα, αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Πολύ σοφά ο μεγάλος ποιητής Μπέρτολτ Μπρεχτ αναφέρει ότι ο φασισμός κρύβεται «μέσα στην ανεμελιά του».

Και συνεχίζουν «Ο σημερινός φιλόλογος επωμίζεται ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, μια και η ιστορική γνώση και μνήμη είναι το πολυτιμότερο όπλο μας απέναντι στον φασισμό. Οφείλουμε να διδάξουμε, να παρουσιάσουμε με κάθε παιδαγωγικά πρόσφορο τρόπο τα δεινά του ελληνικού λαού από τη ναζιστική κατοχή, τις μαζικές εκτελέσεις, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα ολοκαυτώματα χωριών, τις μαζικές θυσίες του λαού μας. Το σχολείο, χωρίς δισταγμό, χωρίς αναβολές, χρειάζεται να καλλιεργεί και να αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική σκέψη, την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας και γνώσης, την πίστη και τον σεβασμό στις ανθρωπιστικές αξίες.»

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Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων προγραμματίζει πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, ενώ προτίθεται να στηρίξει επιστημονικά τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν σχετικές δράσεις στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, επιδιώκει τη συνεργασία με τις Ενώσεις Γονέων, με στόχο την ευαισθητοποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σύμφωνα με τους φιλολόγους η η γνώση, η ιστορική μνήμη και η παιδεία αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στον φασισμό. Η σιωπή και η αδιαφορία δεν αποτελούν επιλογή, όταν διακυβεύονται οι δημοκρατικές αξίες και η ελεύθερη σκέψη της νέας γενιάς.

Η ανάρτηση για την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

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Φασιστικά συνθήματα σε σχολεία της Γλυφάδας

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία με τον μανδύα του φασισμού είναι όσα καταγγέλλει ο ειδικός γραμματέας της ΟΛΜΕ Δημήτρης Ακτύπης. Σε φωτογραφίες που παραθέτει από σχολεία της Γλυφάδας απεικονίζονται συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα ο κ. Ακτύπης εγκαλεί το δήμαρχο Γλυφάδας να υπάρξει άμεση παρέμβαση για να σβηστούν τα επίμαχα συνθήματα από τους τοίχους των σχολείων. Το σχόλιο του κ. Ακτύπη αναδεικνύει την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις για τον εξοβελισμό της φασιστικής ιδεολογίας που επιχειρεί να βρει χώρο μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς ΟΛΜΕ είναι ήδη σε εξέλιξη καμπάνια στα σχολεία κατά του φασισμού καθώς διαρκώς πληθαίνουν περιστατικά με «άρωμα» ακροδεξιάς.

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Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ «Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν βαθιές ρίζες οικονομικές και κοινωνικές, τρέφονται από την αντιλαϊκή πολιτική της υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας και της υγείας, της αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος στο όνομα της “πολεμικής οικονομίας” και των “δημοσιονομικών πλεονασμάτων”, πατάνε πάνω στα αδιέξοδα της νεολαίας που προέρχονται κυρίως από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τροφοδοτούνται από τη φτώχεια, την ανεργία, την ένταση των ταξικών φραγμών στη μόρφωση. Η σιωπή, η υποτίμηση τέτοιων φαινομένων και η αντιμετώπισή τους ως μιας ακόμη «άποψης» αφήνουν έδαφος να αναπτυχθούν. Ο εφησυχασμός ανοίγει το δρόμο για ένα σχολείο όπου ο/η καθηγητής/τρια δεν νιώθει πλέον ασφαλής να εκφράσει επιστημονικές και παιδαγωγικές αλήθειες, καθώς φοβάται τις συνέπειες. Η σημερινή εμπειρία επιβεβαιώνει ότι ο φασισμός στο σχολείο δεν ζητά «ισότιμο διάλογο»· ζητά ζωτικό χώρο για να επιβληθεί. Η ανοχή δεν φέρνει την ηρεμία, αλλά μετατρέπει το σχολείο από χώρο ελευθερίας σε χώρο φόβου. Χρειάζεται διαρκής παιδαγωγική παρέμβαση, γνώση, συλλογική δράση και υπεράσπιση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων. Ο φασισμός επιχειρεί να ξαναβρεί χώρο ανάμεσα στους νέους ανθρώπους αξιοποιώντας τη διαστρέβλωση της ιστορίας και την εξοικείωση με τη βία. Το σχολείο δεν μπορεί να γίνει χώρος εκφοβισμού, μίσους και φασιστικής προπαγάνδας. Είναι χώρος γνώσης, κριτικής σκέψης και διαλόγου, αλληλεγγύης και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Με όπλο την ιστορική μνήμη και τη συλλογική δράση, υψώνουμε τείχος απέναντι στον φασισμό. Δεν αφήνουμε τη νέα γενιά να δηλητηριαστεί από το μίσος. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των παιδιών να μορφώνονται, να σκέφτονται ελεύθερα και να ζουν χωρίς φόβο και διακρίσεις.»