Η σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ για ζητήματα διαφάνειας και αναθέσεων ανοίγει μια συζήτηση για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο παλαιότερες καταγγελίες για δημόσιες συμβάσεις που αφορούσαν πρόσωπα του κομματικού περιβάλλοντος.

Σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια περί διαφάνειας και πόσο αυτά διαμορφώνονται κατά το δοκούν προκύπτουν από τη σφοδρότατη ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για την ΕΛΑΣ, το οποίο έφθασε στο σημείο να ισχυριστεί πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα χρηματοδοτείται εμμέσως από αναθέσεις στις εταιρίες του Γραμματέα του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Και τούτο, διότι η νέα σφοδρότατη επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στην Αμαλίας προσκρούει πάνω σε υποθέσεις, αρκετά μεγαλύτερης βαρύτητας από έναν διαγωνισμό ενός δήμου, οι οποίες έχουν φέρει το ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν σε θέση απολογούμενου.

Μόλις πριν τρεις μήνες η εφημερίδα «Δημοκρατία» είχε αποκαλύψει πως η εταιρία DATAMED της οικογένειας του Μανώλη Χριστοδουλάκη από το 2019 φέρεται να έχει λάβει άνω των 170 δημοσίων συμβάσεων συνολικού ύψους τουλάχιστον 9.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ), κάνοντας λόγο για απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ο κ. Χριστοδουλάκης τότε είχε στείλει εξώδικο στην εφημερίδα κάνοντας λόγο για συκοφαντία για τα περί οικονομικής εξάρτησης της οικογενειακής τους επιχείρησης από αναθέσεις της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να διαψευσθούν οι επίμαχες αναθέσεις.

Στη δημόσια συζήτηση τότε είχε παρέμβει και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαιώνοντας τις αναθέσεις έργων στη DATAMED με την επισήμανση ότι τα ποσά που αναφέρονται δεν είναι ακριβή, ισχυριζόμενος πως το συνολικό συμβατικό ποσό εντός των συγκεκριμένων έργων από το 2020 έως σήμερα ανέρχεται σε 4.830.566,44 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις είχαν προκαλέσει έντονους τριγμούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αποφύγει να τοποθετηθεί δημόσια, ενώ το θέμα «έσβησε» χωρίς κάποια ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

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Με αυτά τα δεδομένα προκύπτει η εύλογη απορία: Ποιο είναι το κριτήριο της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ που καθιστά «σκάνδαλο» τον διαγωνισμό ενός δήμου αλλά κανονικότητα αναθέσεις κοντά στα 5 εκατ. ευρώ από τον κ. Γεωργιάδη;

Ε.Σ.