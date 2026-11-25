Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης τόνισε πως η συνεργασία με τον κ. Αποστόλου αφορούσε μόνο σε ιδιωτικά έργα – χωρίς καμία εμπλοκή με το δημόσιο και χωρίς γενικά να έχει προχωρήσει σε κάποιο έργο.

Κανένα θέμα αποχώρησης ή απομάκρυνσης του Μίλτου Χατζηγιαννάκη από τη θέση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, δεν τίθεται από την πλευρά της Αμαλίας, μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι μέτοχος τεχνικής εταιρείας που λαμβάνει δημόσια έργα και τις σχετικές ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος, είναι φανερή η προσπάθεια της κυβέρνησης να υπάρξει συμψηφισμός για τις απευθείας αναθέσεις 1,6 εκατ. ευρώ σε εταιρείες των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μιλώντας στο OPEN, ρωτήθηκε για το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία του πήρε έργα ύψους 750.000 ευρώ από τον δήμο Στυλίδας – την ώρα που σε άλλη εταιρεία είναι συνεταίρος με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Αποστόλου.

Όπως δήλωσε, η συνεργασία με τον κ. Αποστόλου αφορούσε μόνο σε ιδιωτικά έργα – χωρίς καμία εμπλοκή με το δημόσιο και χωρίς γενικά να έχει προχωρήσει σε κάποιο έργο. Σε ότι έχει να κάνει με τον δήμο, ανέφερε ότι η εταιρεία του που ασχολείται με τα δημόσια έργα, εκτέλεσε ως υπεργολάβος -και όχι ως βασικός εργολάβος- το έργο.

Όπως ξεκαθάρισε, οι εταιρείες πήραν άλλους δύο διαγωνισμούς, και όχι αναθέσεις, από τον δήμο Στυλίδας – όπως πράττει και στους δήμους Καλλιθέας, Μυκόνου και Ναυπλίου. «Αυτή είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα και κάνουν δημόσια έργα οι εταιρείες μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Συμπλήρωσε πως υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για το πως ανατίθενται τα έργα και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του δημάρχου σε αυτή. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η συμμετοχή του σε έργα στη Στυλίδα ξεκίνησε πριν την εκλογή του κ. Αποστόλου στη θέση του δημάρχου και πριν τη γνωριμία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξεκαθάρισε ότι παρέχει αφιλοκερδώς στην ΕΛΑΣ τα γραφεία της εταιρίας του επί της οδού Φιλελλήνων, για να μπορούν να φιλοξενούνται κάποιες δραστηριότητες της, καθώς το κόμμα δεν διαθέτει κρατική επιχορήγηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn46s7t69pyh?integrationId=40599y14juihe6ly}