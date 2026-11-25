«Για την υπόθεση του κ. Χατζηγιαννάκη εγώ θα σας πω ότι δεν τη βρίσκω προβληματική», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Για την υπόθεση του κ. Χατζηγιαννάκη εγώ θα σας πω ότι δεν τη βρίσκω προβληματική. Και εμένα με έπεισαν απολύτως αυτά που είπε», είπε χθες η Άννα Διαμαντοπούλου μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ για το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, για το οποίο μάλιστα έκανε γνωστό πως επρόκειτο να στείλει εξώδικο.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε, επίσης, για την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, την οποία η ΝΔ επιχείρησε χθες να εξομοιώσει με τα όσα ανέφερε η εφημερίδα. «Όταν μέλη της οικογενείας αλλάζει η ροή των εσόδων τους την περίοδο που κάποιος είναι κυβερνητικός βουλευτής ή συμμετέχει στην κυβέρνηση, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Και οι αποδείξεις και τα αυτά που ανακοίνωσε ο ίδιος νομίζω δεν είναι πειστικά», είπε σχετικά.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Πιέρρος: Θέλω να σας ρωτήσω για τις δύο υποθέσεις που συζητάμε πολιτικά τώρα. Το νομικό μέρος είναι αλλωνών υπόθεση. Έχουμε μία περίπτωση του κυρίου Λιάκου, του υφυπουργού Εσωτερικών για απευθείας αναθέσεις και υπόθεση να πηγαίνει στη Δικαιοσύνη. Αν πάνε στην αδελφή του, αν πάνε και μάλιστα από δήμους της εκλογικής του περιφέρειας. Και έχουμε και μια άλλη συζήτηση που άνοιξε σήμερα τον κύριο Χατζηγιαννάκη, το γραμματέα της ΕΛΑΣ, αν έπαιρνε απευθείας αναθέσεις και αν έπρεπε να παίρνει ακόμα και ως επαγγελματίας με νόμιμο τρόπο, εφ όσον η ΕΛΑΣ καταδικάζει τις απευθείας αναθέσεις. Θα θέλαμε το σχόλιό σας και για τις δυο υποθέσεις.

Διαμαντοπούλου: Λοιπόν, η πρώτη παρατήρησή μου, επειδή έρχομαι σήμερα από τη Δυτική Αττική, νομίζω ότι δεν είναι πολύ τιμητική.

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Πιέρρος: Είναι εκλογική περιφέρεια του κ.Λιάκου

Διαμαντοπούλου: Ακριβώς γι αυτό.

Διαμαντοπούλου: Το ότι ο κύριος Λιάκος ήρθε στην επικαιρότητα μετά από τόσα χρόνια που είναι βουλευτής γι αυτό το θέμα, το οποίο θα εξεταστεί και νομικά. Εάν προσωπικά ήμουν βουλευτής στη Δυτική Αττική, θα είχα κάνει την κυβέρνηση όχι άνω κάτω. Θα είχα την είχα τινάξει στον αέρα. Είναι μια περιοχή στην οποία πέρασε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό. Και ξέρετε τι είπε; Ότι είναι σαν να μην κινήθηκε ο χρόνος έτσι μετά από επτά χρόνια με φοβερή υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων, με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα εργασιακά, με περιβαλλοντικά προβλήματα τεράστια. Εγώ δεν τον άκουσα ούτε τον κ. Λιάκο, ούτε τους άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσουν για τη Δυτική Αττική.

Πιέρρος: Να αποπεμφθεί ο κ. Λιάκος από το κυβερνητικό σχήμα;

Διαμαντοπούλου: Λοιπόν, υπάρχει η άποψη η θέση του ΠΑΣΟΚ, την οποία δήλωσε σήμερα το πρωί και θα σας πω ότι ναι, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά όταν μέλη της οικογενείας αλλάζει η ροή των εσόδων τους την περίοδο που κάποιος είναι κυβερνητικός βουλευτής ή συμμετέχει στην κυβέρνηση, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Και οι αποδείξεις και τα αυτά που ανακοίνωσε ο ίδιος νομίζω δεν είναι πειστικά. Για την υπόθεση του κ. Χατζηγιαννάκη εγώ θα σας πω ότι δεν τη βρίσκω προβληματική. Και εμένα με έπεισαν απολύτως αυτά που είπε.

Τάκης: Δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι το ενδιαφέρον γραφείο, το οικογενειακό γραφείο του κ. Χατζηγιαννάκη που δεν ευθύνεται ο ίδιος, το είπαμε και πριν, έχει πάρει και αυτό απευθείας αναθέσεις και μάλιστα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Ομοίως αυξήθηκαν όπως και οι αναθέσεις των. Από τις δύο αδελφές του Κυπριακού. Δηλαδή δεν αυξήθηκαν μόνο οι μεν ανά θέσεις, αυξήθηκαν και οι δε. Προφανώς γιατί πήγε καλύτερα η οικονομία, Γιατί ενδεχομένως είχαν περισσότερα λεφτά οι δήμοι. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής Γιατί κάνουμε μια συζήτηση που πραγματικά είναι λίγο σε κάποιον που μας ακούει; Παρατηρεί ποτέ μια απευθείας ανάθεση; Είναι νόμιμη και πότε παράνομη; Δεν λέω για το τυπικό κυρία

Διαμαντοπούλου: Όταν την κάνει κάποιος που δεν μας συμφέρει είναι παράνομη. Όταν την λέω για εσάς, όταν την κάνει κάποιος, μας συμφέρει, είναι νόμιμη; Δεν πρέπει να βάλουμε έναν ορισμό. Αν οι απευθείας αναθέσεις είναι νόμιμη, όχι εγώ και με βάση τον νόμο για τις ευθείας αναθέσεις.

Τάκης: Όχι εσείς Είπατε ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό για.

Διαμαντοπούλου: Θα σας πω να σας θα το εξηγήσω. Γιατί οι απευθείας αναθέσεις είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή νομικά μπορεί να σταθεί όταν αυτό παίρνει τα χαρακτηριστικά πανδημίας, όταν δηλαδή γίνεται μόνιμος και οι απευθείας αναθέσεις είναι από παντού, Αυτό τότε σημαίνει ότι υπάρχει ένας τρόπος διακυβέρνησης ο οποίος δεν έχει διαφάνεια και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πει ότι ευνοεί τους δικούς μου.

Τάκης: Αυτό είναι το γενικό, το γενικευμένο για τις αδελφές του Κυρίου που γνωρίζω.

Διαμαντοπούλου: Εγώ δεν μίλησα για τις απευθείας αναθέσεις. Εγώ είπα ότι υπάρχει ροή χρήματος πολύ πιο μεγάλη λόγω από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στην κυβέρνηση ή που είναι κυβερνητικός βουλευτής.

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