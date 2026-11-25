Εξιτήριο πήρε από το Νοσοκομείο ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς καθώς ο οργανισμός του δεν παρουσίασε καμία βελτίωση.

Στο σπίτι του επέστρεψε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, καθώς έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στην κλινική εικόνα του ηθοποιού, ο γιατρός εξήγησε πως η μεταφορά του στην οικία του έγινε κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τη θεραπευτική του αγωγή υπό διαρκή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση.

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικία του, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, για να συνεχίσει τη θεραπευτική του πορεία. Ναι, έχει τραχειοστομία και αναπνέει μόνος του. Είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Δεν αντιδρά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στράτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 96χρονος ηθοποιός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

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