Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία των Αγίων Θεοδώρων στη Λαμία, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ηφαίστου, άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα και κατέληξε στην είσοδο σπιτιού.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το αυτοκίνητο να είχε ακινητοποιηθεί χωρίς να έχει ασφαλιστεί σωστά το χειρόφρενο. Αποτέλεσμα ήταν να κυλήσει στην κατηφορική οδό, να παρασύρει ένα σταθμευμένο μηχανάκι και τελικά να σταματήσει στην υπερυψωμένη είσοδο ισόγειας κατοικίας.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου, έναν δρόμο με ιδιαίτερα μεγάλη κλίση, που συνδέει το κέντρο της Λαμίας με την περιοχή του Κάστρου. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο πεζούλι της κατοικίας. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το ασυνήθιστο περιστατικό, με το όχημα να βρίσκεται κυριολεκτικά σκαρφαλωμένο στο πεζούλι του σπιτιού.