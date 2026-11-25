Πειθαρχική δίωξη εκπαιδευτικών για λάθος στο Ελεύθερο Σχέδιο - «Όχι στον εκφοβισμό», λέει η ΟΛΜΕ και προχωρά σε 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 27/11.

Την αντίθεσή της στην πειθαρχική διαδικασία που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης – Καλλιθέας – Μοσχάτου, με αφορμή περιστατικό κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων 2026, εκφράζει η ΟΛΜΕ, ανακοινώνοντας παράλληλα τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά λανθασμένη τοποθέτηση στοιχείου της σύνθεσης κατά την εξέταση του μαθήματος του Ελεύθερου Σχεδίου. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, έχει τεθεί ακόμη και το ενδεχόμενο της δυνητικής αργίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, όταν έγινε αντιληπτό το λάθος, οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν άμεσα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δόθηκαν από τα αρμόδια όργανα. Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί ενήργησαν με γνώμονα την προστασία των μαθητών και ότι κανένας υποψήφιος δεν υπέστη συνέπειες από το συγκεκριμένο περιστατικό. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι συναδέλφισσες βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσανάλογα βαριές κατηγορίες, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως αναφέρει, ενδελεχής διερεύνηση των συνθηκών και των ενεργειών τους.

Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης – Καλλιθέας – Μοσχάτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα, στις 10:00, έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δημοσίων Υπαλλήλων, στην οδό Νηρηίδων 10. Στόχος της κινητοποίησης είναι να διευκολυνθεί η παρουσία των εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ στη διαδικασία και να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στη συνάδελφό τους. Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε επίσης ότι θα εκπροσωπηθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο, παρέχοντας συνδικαλιστική στήριξη στην εκπαιδευτικό.

«Όχι στην πειθαρχική εξόντωση των εκπαιδευτικών»

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού στους χώρους της εκπαίδευσης και ζητά να μην αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί δυσανάλογες πειθαρχικές συνέπειες για περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, δεν είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους μαθητές. «Δεν θα αποδεχτούμε τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού στους χώρους της εκπαίδευσης. Όχι στην πειθαρχική εξόντωση των εκπαιδευτικών» διαμηνύει.