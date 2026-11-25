Στην Άρτα η ΕΛΑΣ περνά μπροστά με ποσοστό 30,8% έναντι 18,7% της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 2,6 μονάδες είναι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου στην περιοχή της Ηπείρου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για το EpirusPost.

Αντίστοιχα η διαφορά των δύο κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου είναι στις 3,8 μονάδες.

Την ίδια ώρα, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από νομό σε νομό, με την Άρτα να καταγράφει την πιο χαρακτηριστική ανατροπή, καθώς εκεί η ΕΛΑΣ περνά μπροστά με ποσοστό 30,8%, έναντι 18,7% της Νέας Δημοκρατίας.

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Το ΠΑΣΟΚ στην Ήπειρο είναι τρίτο κόμμα, αρκετές μονάδες πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το μήνυμα της κάλπης, όπως το καταγράφει η έρευνα, δεν είναι μόνο η υποχώρηση της κυβερνητικής παράταξης, αλλά και η αναζήτηση μιας πειστικής πολιτικής εναλλακτικής.

Μια πρωτιά χωρίς άνεση

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,2% και η ΕΛΑΣ 22,4. Τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,0%. Πιο πίσω βρίσκονται το ΚΚΕ (6,4%), η Συμμαχία Ελλήνων (5,7%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,5%), η Πλεύση Ελευθερίας (4,0%) και η Ελληνική Λύση (3,6%).

Στην πρόθεση ψήφου, πριν από την κατανομή των αναποφάσιστων, η ΝΔ καταγράφει 22,5% και η ΕΛΑΣ 19,9%, ενώ το 12,1% δηλώνει αναποφάσιστο. Ένας στους οκτώ ψηφοφόρους δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Τα μικρότερα κόμματα είναι κατακερματισμένα: κανένα δεν φτάνει το 7% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ επτά κινούνται μεταξύ 2% και 6%.

Τέσσερις νομοί, τέσσερις ιστορίες

Ιωάννινα: ΝΔ 28,5%, ΕΛΑΣ 18,0%, ΠΑΣΟΚ 11,7%

Πρέβεζα: ΝΔ 31,2%, ΕΛΑΣ 22,3%, ΠΑΣΟΚ 13,7%

Θεσπρωτία: ΝΔ 24,4%, ΕΛΑΣ 25,0%, ΠΑΣΟΚ 15,2%

Άρτα: ΝΔ 18,7%, ΕΛΑΣ 30,8%, ΠΑΣΟΚ 12,8%

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα έρχεται από την Άρτα, όπου η ΕΛΑΣ ξεπερνά το 30% και προηγείται με διψήφια διαφορά.

Στη Θεσπρωτία οι δύο πρώτοι είναι ισόπαλοι, ενώ στην Πρέβεζα και στα Ιωάννινα η ΝΔ προηγείται καθαρά. Στα Ιωάννινα, όμως, οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,8%, το υψηλότερο ποσοστό στην περιφέρεια.

Τα ποσοστά ανά περιφερειακή ενότητα είναι ενδεικτικά και αποτελούν τάσεις του εκλογικού σώματος.

Ικανότητα ή εγγύτητα

Οι δύο βασικοί αρχηγοί έχουν σχεδόν αντίθετα προφίλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερέχει στα χαρακτηριστικά διακυβέρνησης: θεωρείται πιο ικανός να κυβερνήσει (28,4% έναντι 23,2%) και με πιο συγκεκριμένο σχέδιο (27,7% έναντι 17,2%). Ο Αλέξης Τσίπρας υπερέχει στην εγγύτητα: θεωρείται ότι νοιάζεται περισσότερο για τον απλό πολίτη (23,3% έναντι 16,9%) και ότι καταλαβαίνει καλύτερα την επαρχία (20,8% έναντι 14,5%). Στην ειλικρίνεια είναι ισόπαλοι.

Ο μεγαλύτερος «υποψήφιος», όμως, είναι ο «κανένας», με 34% έως 44% σε όλες τις ερωτήσεις. Το 39,3% δεν θέλει κανέναν από τους τρεις για πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μένει χαμηλά σε όλους τους δείκτες.

Τι λέει η Ήπειρος

Η ΝΔ κρατά την πρωτιά χάρη στην εικόνα σταθερότητας, αλλά οι πολίτες κρίνουν με βάση την ακρίβεια και τη διαφθορά, όπου βρίσκεται πολύ πιο πίσω. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και προηγείται καθαρά στην Άρτα, όμως πρέπει ακόμη να πείσει ότι έχει σχέδιο διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται καθαρά τρίτο και με σημαντική διαφορά.

Το βαθύτερο μήνυμα, ωστόσο, αφορά τη μεγάλη δεξαμενή όσων δεν εμπιστεύονται κανέναν.

Για την Ήπειρο δεν υπάρχει μόνο μια κυβέρνηση που φθείρεται. Υπάρχει μια κοινωνία που βλέπει τον τόπο της να αδειάζει και εξακολουθεί να ψάχνει ποιος θα την πείσει ότι μπορεί να το αλλάξει.