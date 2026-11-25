Χλωμό το βλέπω το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στην Ημαθία.

Δεν φτάνει η αποπομπή του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λ. Τσαβδαρίδη εξαιτίας της κατάχρησης του νόμου περί μοριοδότησης της κόρης του έρχεται και προστίθεται και η έντονη μουρμούρα για την Στ. Αραμπατζή εξαιτίας των καταγγελιών που έχει δεχθεί για επεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα στο μικροβιολογικό ιατρείο της.

Πρόκειται για την βουλευτή που πήρε την έδρα του Απ. Βεζυρόπουλου που έχασε την ζωή του το καλοκαίρι του ΄25.

Και μιλάμε για πρώην «γαλάζιο» κάστρο που στις ευρωεκλογές η Ν.Δ. έχασε μεγάλο μέρος της εκλογικής της δύναμης.

Ε.Σ.