Η «γαλαζοπράσινη συμμαχία» στους μαζικούς χώρους- Πρώτη φορά δεν έχουν στάση εργασίας τα αστικά λεωφορεία.

Εκ νέου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας από τον τίτλο της κιόλας τον Αλέξη Τσίπρα ως ...Mr Funds!

Ρωτήσαμε πρόσωπο που γνωρίζει ποιος γράφει τις ανακοινώσεις αυτές. Και η απάντηση είναι ο ...Νίκος Ανδρουλάκης! Τις υπαγορεύει ο ίδιος!

Χαρακτηριστικό της ψύχωσης που υπάρχει στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αλλά και χαρακτηριστικό για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει την Εξεταστική Επιτροπή (που πρότεινε ο ...ΣΥΡΙΖΑ) το ΠΑΣΟΚ!

Και η αλήθεια είναι πως οι προσωπικές επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα έχει αρχίσει να ενοχλεί και τους ...ισαποστάκηδες του χώρου, τα στελέχη εκείνα που ζητούν "να τα βρουν" οι δυο χώροι μεταξύ τους ...πριν τις εκλογές!

«Φεύγουν οι βάσεις που μένουν»

Η Χαριλάου Τρικούπη, επίσης, εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία στηρίζει την απεργία που πραγματοποιείται από το πρωί της Τετάρτης.

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Το πρόβλημα είναι όμως ότι η ΠΑΣΚΕ την καταψήφισε, γι΄ αυτό και η ΓΣΕΕ δεν συμμετέχει στην απεργία! Η ΠΑΣΚΕ, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης καταψήφισε την απεργία και στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας.

Πώς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ την υποστηρίζει αφού τα συνδικαλιστικά του στελέχη -καλώς ή κακώς είναι άλλο θέμα, θα ασχοληθεί προσεχώς η στήλη- την καταψηφίζουν;

Θυμίζει αυτό που έλεγε ο Χάρρυ Κλυνν «φεύγουν οι βάσεις που μένουν»!

Η «γαλαζοπράσινη συμμαχία» στους μαζικούς χώρους

Η στήλη πιστεύει ακράδαντα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη ΝΔ με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πιστεύει ότι πραγματικά δεν το θέλει, αλλά και ότι αν το έκανε θα εξευτελιζόταν ενώ το ΠΑΣΟΚ θα διασπώνταν. Δεν θα συνεργαστεί λοιπόν, γιατί όντως το εννοεί.

Στους μαζικούς χώρους ωστόσο υπάρχει μια "γαλαζοπράσινη συμμαχία" που δείχνει πόσο άρρηκτα δεμένοι είναι οι δυο χώροι σε διάφορους τομείς.

Όπως πχ στη ΓΣΕΕ. Όπως πχ σε μεγάλους δήμους και περιφέρειες. Όπως πχ στο ΤΕΕ. Και αλλού.

Και είναι απορίας άξιον πώς η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το αφήνει και εξελίσσεται. Πρώτον, γιατί θα το βρει μπροστά της αν αρνηθεί την μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Αλλά και γιατί σήμερα θολώνει το μήνυμα του κόμματος ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ!

Επί του θέματος η στήλη θα επανέλθει γιατί το θέμα είναι όντως πολύ σοβαρό. Και ...πολυπλόκαμο!

Πρώτη φορά δεν έχουν στάση εργασίας τα λεωφορεία

Για πρώτη φορά σε 24ωρη απεργία δεν συμμετέχουν με στάση εργασίας τα αστικά λεωφορεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης καθοριστικό ρόλο για την απόφαση έπαιξε η ΠΑΣΚΕ σε κεντρικό επίπεδο.

Γι΄ αυτό σας λέμε. Εδώ δεν υπάρχουν «ανίερες συμμαχίες» -'ισως να υπάρχουν ...ιερές!

Η ημέρα του ...Γιάννη Σγουρού

Πάμπολλες συνεντεύξεις έχει σήμερα ο Γιάννης Σγουρός, που τάχθηκε χθες υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.

Ο πρώην περιφερειάρχης επιμένει πως αν η ΝΔ συμφωνήσει στο 70-80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ τότε τα δυο κόμματα μπορεί να συγκυβερνήσουν.

Γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει πως τα δυο κόμματα είναι συγγενή σε προγραμματικό επίπεδο και μπορεί να γίνουν και ...περισσότερο!

ΥΓ: Φανταστείτε τη ΝΔ πρώτο κόμμα να συμφωνεί με το 70-80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ! Φανταστείτε τι ...διαφορές έχουν τα δυο κόμματα σήμερα! Πόσο ...ήλιος και σκότος είναι!

Η ατάκα του ΠΑΣΟΚ για τον Σγουρό!

Εποχές ...Ανδρέα θύμισε πάντως η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Γιάννη Σγουρό και τις δηλώσεις του για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Όμως υπάρχει και η ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου, η οποία είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό» ανακοίνωσαν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα! Ασχέτως αν ο άλλοτε περιφερειάρχης δηλώνει πως τα δυο κόμματα θα πρέπει να συνεργαστούν!