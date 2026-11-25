Επιμένει στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ φέρνοντας σε αμηχανία την Χ. Τρικούπη.

Δεν έχουν περάσει ούτε πέντε μήνες από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιάννη Σγουρού στην Α΄ Αθηνών και η Χαριλάου Τρικούπη έχει ήδη βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με τον αρνητικό θόρυβο που προκαλούν οι δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής επανήλθε, μέσω του Kontra, στο σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αμφισβητώντας εκ νέου τη συνεδριακή απόφαση που αποκλείει μια τέτοια συνεργασία. Αυτή τη φορά έβαλε και ποσοστό: εάν η ΝΔ αποδεχθεί το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, δεν βλέπει λόγο να αποκλειστεί η συνεργασία.

Δεν είναι, βεβαίως, η πρώτη φορά.

Στις 6 Ιουλίου, μόλις δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, είχε ανοίξει την ίδια συζήτηση, περιγράφοντας μάλιστα τη δυνατότητα ανατροπής της συνεδριακής απόφασης μέσω έκτακτου συνεδρίου μετά τις εκλογές. Η Χαριλάου Τρικούπη είχε τότε διευκρινίσει ότι επρόκειτο για προσωπικές του απόψεις, ενώ τώρα υπογραμμίζει ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι γνωστή και σεβαστή από όλους.

Δηλαδή, το αφήνουν να το πάρει το ποτάμι.

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Το ερώτημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πλέον συγκεκριμένο: πόσες φορές μπορεί να αδιαφορεί για την επαναλαμβανόμενη δημόσια αμφισβήτηση μιας κεντρικής συνεδριακής απόφασης από έναν επισήμως ανακοινωμένο υποψήφιο βουλευτή της;

Και ακόμη δεν έχει αρχίσει επισήμως η προεκλογική περίοδος.

Α.