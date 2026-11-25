Δεν έχουν περάσει ούτε πέντε μήνες από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιάννη Σγουρού στην Α΄ Αθηνών και η Χαριλάου Τρικούπη έχει ήδη βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με τον αρνητικό θόρυβο που προκαλούν οι δημόσιες παρεμβάσεις του.
Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής επανήλθε, μέσω του Kontra, στο σενάριο συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αμφισβητώντας εκ νέου τη συνεδριακή απόφαση που αποκλείει μια τέτοια συνεργασία. Αυτή τη φορά έβαλε και ποσοστό: εάν η ΝΔ αποδεχθεί το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, δεν βλέπει λόγο να αποκλειστεί η συνεργασία.
Δεν είναι, βεβαίως, η πρώτη φορά.
Στις 6 Ιουλίου, μόλις δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, είχε ανοίξει την ίδια συζήτηση, περιγράφοντας μάλιστα τη δυνατότητα ανατροπής της συνεδριακής απόφασης μέσω έκτακτου συνεδρίου μετά τις εκλογές. Η Χαριλάου Τρικούπη είχε τότε διευκρινίσει ότι επρόκειτο για προσωπικές του απόψεις, ενώ τώρα υπογραμμίζει ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι γνωστή και σεβαστή από όλους.
Δηλαδή, το αφήνουν να το πάρει το ποτάμι.
Το ερώτημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πλέον συγκεκριμένο: πόσες φορές μπορεί να αδιαφορεί για την επαναλαμβανόμενη δημόσια αμφισβήτηση μιας κεντρικής συνεδριακής απόφασης από έναν επισήμως ανακοινωμένο υποψήφιο βουλευτή της;
Και ακόμη δεν έχει αρχίσει επισήμως η προεκλογική περίοδος.
Α.