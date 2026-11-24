«Η πληρωμή λιγότερων παραγωγών με καθυστέρηση ενός μήνα, δεν αποτελεί επιτυχία. Αποτελεί ομολογία αποτυχίας και αδυναμίας έγκαιρης καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, το αγροτικό πετρέλαιο και το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις σημερινές αναφορές του πρωθυπουργού για τους αγρότες.

Οι καθυστερήσεις και οι εκκρεμότητες δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως κυβερνητικές επιτυχίες

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτηρίζει ως κυβερνητική αποτυχία την καθυστέρηση στις πληρωμές των ενισχύσεων, υποστηρίζοντας ότι η πρόθεση καταβολής χρημάτων σε περίπου 500.000 αγρότες έως τις 30 Νοεμβρίου δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία, όταν τα προηγούμενα χρόνια περίπου 530.000 δικαιούχοι πληρώνονταν έως τις 30 Οκτωβρίου. «Η πληρωμή λιγότερων παραγωγών με καθυστέρηση ενός μήνα δεν αποτελεί επιτυχία. Αποτελεί ομολογία αποτυχίας και αδυναμίας έγκαιρης καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι λέει για το αγροτικό πετρέλαιο

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρόταση που, όπως υποστηρίζει, το κόμμα του έχει καταθέσει από το 2021, έχοντας μάλιστα φέρει δύο σχετικές τροπολογίες στη Βουλή. Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για πρόταση που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από το 2021, φέρνοντας μάλιστα δύο σχετικές τροπολογίες στη Βουλή. Η κυβέρνηση την απέρριπτε επί χρόνια και σήμερα επιχειρεί να την παρουσιάσει ως δική της πρωτοβουλία. Την ίδια στιγμή, ο τρόπος εφαρμογής που έχει επιλεγεί, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αποκλεισμούς και αβεβαιότητα για πολλούς δικαιούχους. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν, όταν δεν συνοδεύονται από ένα απλό, λειτουργικό και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι κάθε πραγματικός παραγωγός λαμβάνει την ελάφρυνση που δικαιούται.»

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «σοβαρή εκκρεμότητα παραμένει και το αγροτικό ρεύμα. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει δοθεί ουσιαστική και μόνιμη λύση. Οι αγρότες εξακολουθούν να επιβαρύνονται με υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο περιορίζει δραστικά το εισόδημά τους και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Η αγροτική παραγωγή δεν στηρίζεται με επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς. Χρειάζεται έγκαιρη και πλήρης καταβολή των ενισχύσεων, πραγματικά αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, χωρίς αποκλεισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια, καθώς και σταθερό και ανταγωνιστικό τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος.»

Τι ζητά το ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η στήριξη της αγροτικής παραγωγής δεν μπορεί να περιορίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα και μόνιμες λύσεις. Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ ζητά εγκαιρη και πλήρη καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Πραγματικά αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, χωρίς αποκλεισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια. Σταθερό και ανταγωνιστικό τιμολόγιο αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος.

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«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις που μειώνουν το κόστος παραγωγής και διασφαλίζουν ότι οι αγρότες μπορούν να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν να παράγουν», καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς.