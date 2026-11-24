Ο Ετεοκλής Παύλου προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ο Ετεοκλής Παύλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός παρουσιαστής, που μέχρι και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, βρισκόταν στην εκπομπή «Breakfast» του Star, μίλησε για την αγάπη του για την τηλεόραση.

Παράλληλα, προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι την πιο δύσκολη ερώτηση την έχει δεχθεί από το δικό του το παιδί.

Η εξομολόγηση του Ετεοκλή Παύλου

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ετεοκλής Παύλου, αναφέρθηκε στον ακρωτηριασμό του και σε ορισμένες ομιλίες που πραγματοποιεί σε σχολεία, τονίζοντας ότι τα παιδιά κάνουν τις πιο απλές, αλλά και δύσκολες ερωτήσεις.

Όπως μάλιστα εξήγησε, μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις του την έχει κάνει η δική του κόρη, Μελίτα:

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«Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ζω εκεί, γιατί τα παιδιά σου κάνουν πολύ απλές και πολύ δύσκολες ερωτήσεις, σκληρές ερωτήσεις και ανακαλύπτεις και πράγματα για τον εαυτό σου. Μπορεί να με ρωτήσουν για το πόδι, μπορεί να με ρωτήσουν αν θα φυτρώσει πόδι. Θα με ρωτήσουν αν θα ζω έτσι για πάντα, τι έπαθα, πώς χτύπησα, πώς νιώθω. Απλές ερωτήσεις που είναι ταυτόχρονα οι πιο δύσκολες».

Και συνέχισε: «Εντάξει, την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει κυρίως το δικό μου το παιδί, η Μελίτα, που προσπαθώ πολλές φορές, όταν πηγαίνω σε ομιλίες και σε παιδιά, να είναι μαζί μου. Μου αρέσει πάρα πολύ να το παίρνει αυτό ως μήνυμα… Η πιο απλή ερώτηση, μου είχε πει ‘Μπαμπά, σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;’. Της λέω ‘Με ενοχλεί, λίγο. Δεν είναι κακό’, της είπα: ‘Δεν θα σου πω ότι χαίρομαι απλά έχω βρει… Δεν εστιάζω σε αυτά που δεν μπορώ να κάνω’. Εστιάζω σε αυτό που μπορώ να κάνω για να χαίρομαι και με αυτά. Δεν σκέφτομαι συνέχεια: τι είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω».

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