O Αλέξης Σταμάτης είχε προλάβει να παραδώσει το τελευταίο του βιβλίο, «Ρίβα», λίγο πριν τον αιφνίδιο θάνατό του στις 21 Ιουλίου 2026.

Ένα από τα πιο σημαντικά και επίκαιρα ερωτήματα της εποχής μας –τι απομένει από τον άνθρωπο όταν η μνήμη, η τέχνη και η ταυτότητά του παραδίδονται στον αλγόριθμο– βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου «Ρίβα».



Πρόκειται για το τελευταίο μυθιστόρημα που πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Αλέξης Σταμάτης, παραδίδοντάς το στην επιμελήτριά του, Ελένη Μπούρα, λίγο πριν «φύγει» αιφνιδίως από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 66 ετών.

Στο νέο αυτό βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ο συγγραφέας υφαίνει μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο οικογενειακό δράμα, το ψυχολογικό μυστήριο και το σύγχρονο προβληματισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.



Κεντρικός ήρωας είναι ο Αλέξανδρος Βασιλείου, ένας καταξιωμένος ζωγράφος που διέρχεται βαθιά δημιουργική και προσωπική κρίση. Πίσω από το καλλιτεχνικό του αδιέξοδο κρύβεται ένα τραύμα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαπέντε χρόνια: η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση της δεκαεπτάχρονης κόρης του, η σκέψη της οποίας τον στοιχειώνει διαρκώς.



Η διέξοδος φαίνεται να έρχεται μέσα από τη γνωριμία του με τη «Ρίβα» (R.I.V.A. – Reality-based Innovative Virtual Art), μια πανίσχυρη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αλέξανδρος την προσεγγίζει με την ελπίδα πως θα καταφέρει να ανανεώσει τη ζωγραφική του.

Πολύ γρήγορα, όμως, η τεχνολογία παύει να λειτουργεί ως απλό εργαλείο. Μετατρέπεται σε συνομιλητή, αντίπαλο και, τελικά, σε έναν αμείλικτο καθρέφτη των πιο μύχιων φόβων του.



Καθώς η αναζήτηση της χαμένης κόρης του διασταυρώνεται με τα όρια της ανθρώπινης δημιουργίας και της ψηφιακής συνείδησης, ο ήρωας συνειδητοποιεί πως έχει μπει σε μια συναλλαγή που ξεπερνά τον έλεγχό του.

Απόσπασμα από το βιβλίο

Το κλίμα της εσωτερικής σύγκρουσης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη στιγμή που ο ήρωας έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με την πλατφόρμα: Ο Φαίδων χτύπησε το δάχτυλό του στο τραπέζι. Ρυθμικά. Και είπε: «Reality-based Innovative Virtual Art. R.I.V.A.».



Ο Αλέξανδρος το επανέλαβε αργά, όπως επαναλαμβάνεις μια ξένη λέξη που μόλις έμαθες, αλλά νιώθεις πως πάντα την ήξερες. «Ρίβα» είπε.



Όλοι συμφώνησαν. Ένιωσε κάτι παράξενο, ότι μόλις είχε πουλήσει κάτι που δεν του ανήκε. Όχι, δεν το είχε πουλήσει. Είχε μπει σε μια συναλλαγή με κάτι που δεν του ανήκε.

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Το βιβλίο παρουσιάστηκε επίσημα σε μια φορτισμένη συγκινησιακά εκδήλωση μνήμης στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Public Café Συντάγματος, με τη συμμετοχή ανθρώπων των γραμμάτων και οικείων του συγγραφέα.