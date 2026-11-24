Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έκθεση στον αμίαντο, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ελλάδα συνδέονται με αυτήν 1.099 θάνατοι, ενώ οι επιστημονικές προβολές τοποθετούν την πιθανή κορύφωση της θνησιμότητας από μεσοθηλίωμα στο 2039.

Σχεδόν 3.400 θάνατοι ετησίως συνδέονται με την εργασία στην Ελλάδα, ενώ το οικονομικό κόστος των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων υπολογίζεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ. Σοβαρά κενά στην καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων και νέες απειλές από την ψηφιακή μετάβαση αναδεικνύονται από τις εργασίες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Η έκταση των επαγγελματικών ασθενειών, η ελλιπής καταγραφή εργατικών ατυχημάτων, το κόστος για την οικονομία και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των εργαζομένων συνθέτουν την εικόνα που προκύπτει από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, το οποίο διοργανώνει το ΕΛΙΝΥΑΕ.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν καταδεικνύουν ότι η επιβάρυνση από την εργασία δεν περιορίζεται στα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα, αλλά επεκτείνεται σε ασθένειες που αναπτύσσονται έπειτα από μακροχρόνια έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες, με σημαντικές συνέπειες τόσο για τη ζωή των εργαζομένων όσο και για την παραγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις για το 2019, οι θάνατοι που συνδέονται με την εργασία στην Ελλάδα ανέρχονται σε 3.394. Από αυτούς, οι 3.359 αποδίδονται σε επαγγελματικές ασθένειες και μόλις 35 σε εργατικά ατυχήματα. Η αναλογία αυτή αναδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος της εργασιακής θνησιμότητας συνδέεται με ασθένειες, οι οποίες συχνά παραμένουν αόρατες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η απώλεια παραγωγής λόγω επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων υπολογίζεται στο 3,79% του ΑΕΠ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 7 δισ. ευρώ, με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2019. Πρόκειται για απώλεια παραγωγικής δυναμικότητας και όχι για άμεση δημοσιονομική δαπάνη, ενώ το συνολικό κόστος αυξάνεται αν προστεθούν οι δαπάνες περίθαλψης, αποζημιώσεων, κοινωνικής ασφάλισης και οι επιπτώσεις από την απουσία εργαζομένων.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έκθεση στον αμίαντο, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ελλάδα συνδέονται με αυτήν 1.099 θάνατοι, ενώ οι επιστημονικές προβολές τοποθετούν την πιθανή κορύφωση της θνησιμότητας από μεσοθηλίωμα στο 2039.

Κενά στην καταγραφή και την πρόληψη

Η πραγματική έκταση των εργατικών ατυχημάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία. Στον κλάδο των κατασκευών καταγράφηκαν το 2023 συνολικά 428 ατυχήματα, εκ των οποίων 13 θανατηφόρα. Η αναλογία των θανατηφόρων περιστατικών στα καταγεγραμμένα συμβάντα υποδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στην αναφορά των μη θανατηφόρων ατυχημάτων.

Τα κενά αφορούν και τις επαγγελματικές ασθένειες, καθώς η χώρα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο μηχανισμό αναγνώρισης, πιστοποίησης και συστηματικής παρακολούθησής τους, δυσχεραίνοντας την αποτύπωση των κινδύνων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον

Η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση εργαζομένων από επικίνδυνες εργασίες, στη βελτίωση της εργονομίας και στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων.

Ωστόσο, η χρήση της ενδέχεται να εντείνει την εργασιακή πίεση, την ψηφιακή επιτήρηση, τη γνωστική κόπωση και την εξάρτηση από αυτοματοποιημένα συστήματα. Η αλγοριθμική διοίκηση, μέσω της κατανομής εργασιών, της παρακολούθησης επιδόσεων και της αξιολόγησης προσωπικού, αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο για την προστασία των εργαζομένων.

Από τις εργασίες του συνεδρίου προκύπτει ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν εγγυάται από μόνη της καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η ενσωμάτωση της υγείας και της ασφάλειας στον σχεδιασμό των παραγωγικών διαδικασιών, η ανθρώπινη εποπτεία των ψηφιακών συστημάτων, η εκπαίδευση και η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε η καινοτομία να λειτουργήσει προς όφελός τους.

Ταυτόχρονα, τα διεθνή στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενισχύουν την οικονομική διάσταση της πρόληψης, καταδεικνύοντας ότι η επένδυση στην ασφάλεια μπορεί να συνδεθεί με αύξηση της παραγωγικότητας και όχι μόνο με περιορισμό των ατυχημάτων.