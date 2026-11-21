Το μαθηματικό πρόβλημα με το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων δύο αιώνων ενδέχεται να βρίσκεται η ανθρωπότητα, καθώς μαθηματικός της Anthropic υποστηρίζει ότι κατάφερε, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, να αποδείξει την περίφημη υπόθεση Ρίμαν, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο από το 1859.

Ο Λεβέντ Αλπόγκε (Levent Alpöge), μέλος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας που ανέπτυξε το Claude, ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) ότι πιστεύει πως έχει καταλήξει σε μια πλήρη μαθηματική απόδειξη, έπειτα από συνεργασία με το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι είναι η υπόθεση Ρίμαν που παραμένει άλυτη επί 167 χρόνια

Η υπόθεση Ρίμαν διατυπώθηκε το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα στην ιστορία των μαθηματικών. Σχετίζεται με την κατανομή των πρώτων αριθμών, δηλαδή των αριθμών που διαιρούνται μόνο με το 1 και τον εαυτό τους, όπως το 2, το 3, το 5 και το 7. Παρότι οι πρώτοι αριθμοί εμφανίζονται με τρόπο που μοιάζει ακανόνιστος, οι μαθηματικοί αναζητούν εδώ και αιώνες τους βαθύτερους κανόνες που καθορίζουν την κατανομή τους.

Η υπόθεση αφορά τις ιδιότητες μιας μαθηματικής συνάρτησης, γνωστής ως συνάρτηση ζήτα του Ρίμαν, και προβλέπει ότι όλα τα μη τετριμμένα μηδενικά της έχουν πραγματικό μέρος ίσο με 1/2. Μια οριστική απόδειξη θα αποτελούσε τεράστιο επίτευγμα για τη θεωρία αριθμών και θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους στη μαθηματική έρευνα.

Ο ρόλος του Claude στην ανακάλυψη

Ο Αλπόγκε περιέγραψε τη συνεργασία του με το Claude ως καθοριστική για την ανάπτυξη της απόδειξης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπέρασε τις δικές του δυνατότητες στα τελευταία στάδια της προσπάθειας. Ο μαθηματικός δημοσιοποίησε ένα τετρασέλιδο επεξηγηματικό κείμενο και παρέπεμψε σε έναν τεράστιο όγκο κώδικα γραμμένο στη γλώσσα Lean, η οποία χρησιμοποιείται για την τυπική επαλήθευση μαθηματικών αποδείξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η εργασία περιλαμβάνει περίπου 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, ενώ η συνεργασία ανθρώπου και Τεχνητής Νοημοσύνης παρήγαγε περισσότερες από 250.000 σελίδες υλικού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η μέθοδός του καλύπτει όχι μόνο την αρχική υπόθεση Ρίμαν, αλλά και τη γενικευμένη εκδοχή της.

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Οι επιστήμονες μιλούν για πιθανή ιστορική ανακάλυψη

Οι πρώτες αντιδράσεις από κορυφαίους επιστήμονες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει η απαραίτητη επιφυλακτικότητα. Ο Μπράιαν Γκριν, καθηγητής Φυσικής και Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, χαρακτήρισε την πιθανή απόδειξη ως μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ανακαλύψεις των τελευταίων δύο αιώνων, εφόσον επιβεβαιωθεί. Αντίστοιχα, ο μαθηματικός Τζέιμς Μέιναρντ, βραβευμένος με το Μετάλλιο Φιλντς, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ορθότητα του αποτελέσματος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επαλήθευση και η ουσιαστική κατανόηση της απόδειξης θα απαιτήσουν σημαντική προσπάθεια.

Η επιστημονική κοινότητα καλείται πλέον να εξετάσει όχι μόνο αν ο κώδικας επαληθεύει με ορθό τρόπο το συμπέρασμα, αλλά και ποια μαθηματική συλλογιστική βρίσκεται πίσω από αυτό.

Το μαθηματικό πρόβλημα με το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Η υπόθεση Ρίμαν συγκαταλέγεται στα επτά περίφημα Προβλήματα της Χιλιετίας, τα οποία επέλεξε το Clay Mathematics Institute το 2000. Για καθένα από αυτά προβλέπεται χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε περίπτωση αναγνωρισμένης λύσης. Ωστόσο, παρά την ανακοίνωση του Αλπόγκε, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να κατατάσσει την υπόθεση Ρίμαν στα άλυτα προβλήματα. Η διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης ενδέχεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος και ευρύτερη αποδοχή του αποτελέσματος.

Εάν η απόδειξη επιβεβαιωθεί, η σημασία της ανακάλυψης δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στα μαθηματικά. Θα αποτελεί παράλληλα μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός συνεργάτης στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και όχι απλώς ως εργαλείο επεξεργασίας ήδη διαθέσιμων πληροφοριών. Το γεγονός ότι ένα σύστημα AI ενδέχεται να έχει συμβάλει στην επίλυση ενός προβλήματος που απασχολεί τους κορυφαίους μαθηματικούς του κόσμου επί 167 χρόνια δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέλλον της έρευνας.