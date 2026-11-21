Κρίθηκε στις λεπτομέρειες η αναμέτρηση.

Χαμόγελο νίκης, μετά από έναν μήνα και τέσσερις συνεχείς ήττες στο πρωτάθλημα, απόλαυσε σήμερα, στο Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή, η ΑΕΚ. Κέρδισε, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, στην παράταση, με 87-84.

Την επικράτησή της υπέγραψε, με νταμπλ-νταμπλ, ο Νέλι Τζόσεφ (25 πόντοι, 13 ριμπάουντ), ενώ καταλυτική ήταν η παρουσία των Φρανκ Μπάρτλεϊ (22 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τομά Ερτέλ (16 πόντοι, 8 ασίστ).

Κορυφαίος για τον Ηρακλή -ο οποίος είχε δύο ώρες πριν το τζάμπολ στην κλινική με την οποία συνεργάζεται η ΚΑΕ, με γαστρεντερίτιδα τον Νόα Χόρκλερ (έπαιξε μόλις 2:23)- ο Τζέικ Φόρεστερ (22 πόντοι, 13 ριμπάουντ).

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Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-32, 57-57, 77-77, 84-87

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ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 13 (1), Κούκ 6, Μέλβιν 8 (1), Φόρεστερ 22, Σίλας 10 (2), Στάιλς 11 (1), Χόρκλερ, Σλαφτσάκης, Μαστρογιαννόπουλος 11 (1), Σταυρακόπουλος 3 (1).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Νόλεϊ 6, Φλιώνης 3 (1), Χαρτώνας, Τζόσεφ 25, Μπάρτλεϊ 22 (3), Λαρεντζάκης 10, Τσαλμπούρης 5 (1), Ερτέλ 16 (2).