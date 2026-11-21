Ντέρμπι κορυφής στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 21/11.

Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς ντέρμπι, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη το Σάββατο (21/11), σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού των δύο «αιωνίων» αντιπάλων της πόλης συγκεντρώνει τα βλέμματα, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν τη νίκη σε ένα παιχνίδι που παραδοσιακά ξεπερνά τα στενά βαθμολογικά όρια.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην PAOK Sports Arena, με το τζάμπολ προγραμματισμένο για τις 17:30, ενώ οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ αλλά και το ΣΠΟΡ ΦΜ TV.

Με διαφορετική αφετηρία οι δύο ομάδες

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να επιβεβαιώσει τη δυναμική του απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης πηγαίνει στο ντέρμπι με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας ως στόχο να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του και να πανηγυρίσει ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.