Μάχη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 15/11.

Με ένα μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Nick Galis Hall, σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα βλέμματα του ελληνικού μπάσκετ.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους σήμερα, Κυριακή (15/11), με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική της έδρας τους και τους «ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν τη διατήρηση του αήττητου στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας σημειώσει πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και διατηρώντας το αήττητο στην έδρα της.

Με ρεκόρ 5-1, ο Άρης φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα του κατάμεστου Nick Galis Hall και να πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους χωρίς νέα αγωνιστικά προβλήματα, με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Γιώργο Τανούλη να παραμένουν εκτός δράσης. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη έχοντας έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις της GBL, αλλά και σημαντικά προβλήματα απουσιών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στο δάχτυλο του δεξιού χεριού, ενώ εκτός αναμένεται να παραμείνει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Πειραιώτες προέρχονται από την εμφατική νίκη με 101-72 επί της Ντουμπάι BC στη EuroLeague και επιθυμούν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

Παράλληλα, μετρούν 37 διαδοχικές νίκες στην κανονική περίοδο της GBL, ένα σερί που ο Άρης φιλοδοξεί να σταματήσει. Το τζάμπολ της αναμέτρησης στο Nick Galis Hall είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από τον ΣΚΑΪ, καθώς και μέσω της πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV.

Πρόκειται για το μεγάλο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, με τον Άρη να επιδιώκει μια νίκη υψηλού κύρους και τον Ολυμπιακό να θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του.