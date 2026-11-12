Σαρωτικός ο Ολυμπιακός με την Ντουμπάι.

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός σήμερα απέναντι στην Ντουμπάι και κέρδισε με 101-72, για την 11η αγωνιστική.

Αυτή η βραδιά ανήκε στον Σάσα Βεζένκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ! Ο πρώτος όχι μόνο για τους 20 πόντους με 6/6 δίποντα που σημείωσε, αλλά γιατί έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στη Euroleague, αφήνοντας τον «θρύλο» Βασίλη Σπανούλη δεύτερο.

Ο δεύτερος γιατί ήταν η «σπίθα» της αντίδρασης του θυμωμένου με τον ίδιο τον εαυτό του Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σταρ σημείωσε 28 πόντους με 5/7 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Ο Εντζάι ήταν για μία ακόμη βραδιά... ιπτάμενος. Έδωσε 11 πόντους και 6 ριμπάουντ στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως έδωσε θέαμα!

Ο Κόρι Τζόσεφ πέτυχε 12 πόντους με 6/7 δίποντα, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να παίρνει «άριστα» ως δεύτερος πόιντ γκαρντ με 10 πόντους και 7 ασίστ! Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε 8 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ Ουόρντ και Μιλουτίνοφ έδωσαν σημαντική βοήθεια όσο έμειναν στο παρκέ.

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Από την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, που ταξίδεψε στην Αθήνα χωρίς τον Τόμας Ουόκαπ, ο Ντουέιν Μπέικον σημείωσε 20 πόντους, 12 ο Εμφιοντού Καμπενγκέλε που είχε και 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, 9 ο Ντζάναν Μούσα με 7 ριμπάουντ, ενώ 8 πόντοι και 4 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Φιλίπ Πετρούσεφ.

Εκτός 12άδας από την αναμέτρηση με την Ντουμπάι ήταν ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου(τενοντίτιδα καταφυτικού τένοντα ορθού κοιλιακού), αλλά και ο Ντάνστον. Εκτός και ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και ο τραυματίας Ζαν Μοντέρο.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72