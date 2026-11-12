Έτοιμος να ξεκινήσει νέο πόλεμο ο Τραμπ. Στην Κούβα αυτή τη φορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να «τελειώσει την υπόθεση της Κούβας» πριν το τέλος της δεύτερης θητείας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε θετικά σε ερώτηση σχετικά με μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Κούβα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Salem News Channel την Πέμπτη.

{https://x.com/clashreport/status/2120978949211615571}

«Εάν η απελευθέρωση της Κούβας απαιτεί στρατιωτική επέμβαση πριν από την αποχώρησή σας από το αξίωμα, θα διατάξετε αυτήν τη στρατιωτική επιχείρηση;» ρώτησε ο παρουσιαστής Χιου Χιούιτ.

«Θέλω να τελειώνω με την Κούβα πριν φύγω, ναι, και έχουμε έναν πολύ καλό, ταλαντούχο άνθρωπο για την Κούβα ονόματι Μάρκο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του οποίου η οικογένεια κατάγεται από το νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής.

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«Θα ήθελε πολύ να το κάνει αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ, προτού αναφερθεί στην Κούβα ως «αποτυχημένο κράτος».