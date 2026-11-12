Η νέα «βόμβα» για τον Τζένσεν Χουάνγκ έρχεται μετά από δύο άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις που οδήγησαν στην παραίτησή του.

Ο απολυμένος πλέονν Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε «στενή σχέση» και μια δεύτερη υπάλληλο της Nvidia, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αποκαλύπτει το Reuters.

Η νέα «βόμβα» για τον Τζένσεν Χουάνγκ έρχεται μετά από δύο άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις που οδήγησαν στην παραίτησή του την Πέμπτη. Οι δύο γυναίκες είναι η Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποψιάζονται ότι είναι Κινέζα κατάσκοπος και η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia.

Το Reuters δεν κατονομάζει τη δεύτερη υπάλληλο, ενώ οι προσπάθειες επικοινωνίας με τη γυναίκα δεν ήταν επιτυχείς.

Η Nvidia επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει το παραμικρό.

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Η πίεση στον 63χρονο παντρεμένο Τζένσεν Χουάνγκ να παραιτηθεί αυξήθηκε μετά από αναφορές για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διόρισε την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, ενόσω διεξάγει έρευνα για την αντικατάσταση του Χουάνγκ. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους για τη θέση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα, με επικεφαλής ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, σχετικά με το εάν ο Jensen Huang είχε γίνει στόχος επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών. Επίσης, εξέφρασε εμπιστοσύνη σε αυτόν εκείνη την εποχή.

Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 5,5% την Πέμπτη σε ενεργό διαπραγμάτευση. Η μετοχή έχει χάσει περισσότερο από 30% της αξίας της από την κορύφωσή της στις αρχές Οκτωβρίου.

Κατάθεση στο Κογκρέσο

Στο επίκεντρο πάντως βρίσκεται η επικείμενη κατάθεση του Χουάνγκ ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Την εξέλιξη γνωστοποίησε την Πέμπτη ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος έχει συμφωνήσει να εμφανιστεί ενώπιον των Αμερικανών νομοθετών.

«Έχει συμφωνήσει να έρθει», δήλωσε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της ημερομηνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από μία κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ είναι πιθανό ο Χουάνγκ να καταθέσει ενόρκως, με την κατάθεσή του να καταγράφεται επισήμως. Ο Μαστ αποκάλυψε επίσης ότι είχε προειδοποιήσει τον πρώην επικεφαλής της Nvidia πως, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, θα προχωρούσε στην έκδοση υποχρεωτικής κλήτευσης για να εξασφαλίσει την παρουσία του.

Αποχώρησε από την Nvidia μετά από 33 χρόνια

Η αποχώρηση του ανθρώπου που ίδρυσε τη Nvidia πριν από 33 χρόνια και την ανέδειξε σε παγκόσμιο ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ισχυρούς κλυδωνισμούς στις αγορές, καθώς συνδέεται με αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και πιθανά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η αρχική βουτιά της μετοχής οδήγησε προσωρινά τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια, πριν περιοριστούν οι πιέσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nvidia, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς αναλαμβάνει την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου. Παράλληλα, ξεκινά η αναζήτηση μόνιμου διαδόχου, με την εταιρεία να εξετάζει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους. Το διοικητικό συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο σχεδιασμός των προϊόντων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η κρίση αποκτά ευρύτερες πολιτικές και γεωστρατηγικές διαστάσεις λόγω της στενής σχέσης που είχε αναπτύξει ο Χουάνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και της επιρροής του στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia είχε υποστηρίξει την ευρύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, καθώς και τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα, παρά τους περιορισμούς που συνδέονται με τον τεχνολογικό ανταγωνισμό Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Τον περασμένο Μάιο είχε συνοδεύσει τον Τραμπ σε επίσκεψη στην Κίνα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σημαντικού συνομιλητή της αμερικανικής κυβέρνησης. Η αποχώρησή του δημιουργεί πλέον ερωτήματα για τη συνέχεια αυτών των σχέσεων και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η νέα διοίκηση.

Την ίδια στιγμή, η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη περίοδο για τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, καθώς η μετοχή οδεύει προς την έκτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση, καταγράφοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2012. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα, με τους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 92%, στα 109,2 δισ. δολάρια. Η εταιρεία παραμένει βασικός προμηθευτής τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Microsoft, η Amazon, η Google και η Meta, που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.