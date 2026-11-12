Ο γιατρός Ματ Λάμπερτ πριν αυτοκτονήσει, πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις.

Ο γιατρός Ματ Λάμπερτ ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης των πυροβολισμών που σημειώθηκαν την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, με δύο νεκρούς, ανάμεσά τους ο δράστης, και 4 τραυματίες, με τον έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η υπόθεση ωστόσο, όπως είχε δηλώσει και νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Τζεφρι Κάρολ, είναι περίεργη. Σίγουρα δεν θυμίζει τις συνήθεις περιπτώσεις δραστών που προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, για έναν δικό τους ανώτερο κάθε φορά σκοπό ιδεολογικού, θρησκευτικού, πολιτικού κ.λπ ενδιαφέροντος.

Η περίπτωση του γιατρού Ματ Λάμπερτ είναι εντελώς διαφορετική και η αιτία που όπλισε το χέρι του είναι αν μη τι άλλο, ανήκουστη: ο λόγος ήταν η μούχλα.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο ευκατάστατος γιατρός Ματ Λάμπερτ, έμενε στο ρετιρέ, στον 7ο όροφο του κτιρίου επί της οδού 1515 15th St. NW, όπου και αυτοκτόνησε μετά τους πυροβολισμούς. Εκεί, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα ήταν το διαμέρισμά του αξίας 1,1 εκατ. δολαρίων.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο γυμναστήριο Vida βρισκόταν σε διαμάχη με τη διοίκηση του συγκροτήματος κατοικιών του (Homeowners’ Association - HOA) εξαιτίας της εμφάνισης μαύρης μούχλας στο ρετιρέ του. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε εκφράσει έντονα παράπονα και με αναρτήσεις του.

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{https://x.com/EricLDaugh/status/2120960070511169715}

Ο γιατρός, που εργαζόταν στα επείγοντα, είχε καταθέσει αγωγή κατά της «Metropole Condominium Association» τον Μάρτιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες επισκευής στο κτίριο, κατά τις οποίες το οίκημα καλύφθηκε από σκαλωσιές και προστατευτικά καλύμματα, προκάλεσαν την ανάπτυξη μούχλας στο σπίτι του.

«Δύο χρόνια ζωής στην πολυτέλεια (και η αρχή μιας περιόδου 6 μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήριο, σύστημα κλιματισμού/θέρμανσης και δυνατότητα μαγειρέματος)», ανέφερε ανάρτησή την Τετάρτη λογαριασμός που συνδέεται με τον Lambert, συνοδευόμενη από φωτογραφίες που έδειχναν τις εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμά του, στην περιοχή του Logan Circle.

Η αγωγή τον Μάρτιο του 2025

Στην αγωγή που κατέθεσε τον Μάρτιο του 2025, ο Λαμπέρτ ισχυριζόταν ότι, πριν από τις εργασίες αποκατάστασης που επέβλεπε η διοίκηση του κτιρίου, στο διαμέρισμά του «δεν υπήρχε σημαντική εισροή νερού, μούχλα, μυρωδιές μούχλας, συσσώρευση υγρασίας ή συναφείς ζημιές».

{https://x.com/miceandmold/status/2060231245036949944}

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, αφότου το κτίριο καλύφθηκε από τα προστατευτικά υλικά όλα άλλαξαν: στο διαμέρισμά του «παρατηρήθηκαν ενδείξεις εισροής νερού, μούχλα, σημαντική συσσώρευση υγρασίας και/ή συναφείς ζημιές».

«Είναι πραγματικά θλιβερό και εντελώς παράλογο να σκοτώνει κανείς κάποιον εξαιτίας μιας διαφοράς που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο», δήλωσε στο NBC News, η Μπρουκ Πίντο, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για την 2η περιφέρεια της Ουάσινγκτον.

Οι πυροβολισμοί και η αυτοκτονία

Ο Λάμπερτ άνοιξε πυρ το πρωί της Πέμπτης μέσα στο γυμναστήριο Vida που βρίσκεται στο ισόγειο, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο. Βγαίνοντας από το γυμναστήριο συνέχισε να πυροβολεί τραυματίζοντας τέσσερα ακόμα άτομα, το ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, απειλητική για τη ζωή του.

{https://x.com/CollinRugg/status/2120968728829653030}

Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο γιατρός πυροβόλησε μία γυναίκα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά του, όπου οχυρώθηκε για σχεδόν μία ώρα. Παρά τις προσπάθειες των διαπραγματευτών της αστυνομίας, και αφού είχε πυροβολήσει μέσα από το διαμέρισμά του κατά των αστυνομικών τουλάχιστον δύο φορές, έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα μετά τον πυροβολισμό τον εντόπισαν νεκρό, ενώ στο διαμέρισμα βρήκαν τρία ακόμα όπλα.

{https://x.com/Craptocracy/status/2120904677352985015}