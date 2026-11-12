Οι δύο παίκτες κατάφερα να φύγουν με 5.400 ευρώ.

Για ακόμη ένα απόγευμα η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε στο πλατό του «The Chase» τους νέους της παίκτες, καλωσορίζοντάς τους σε μία ανατρεπτική μονομαχία.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια βρέθηκε στο πλατό του τελικού με δύο παίκτες, την Μαριέττα και τον Αρίστιππο, οι οποίοι κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν την νέα chaser, την «Κυρία ΠάνταΞέρει».

Οι δύο φιλοξενούμενοι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν το ποσό των 5.400 ευρώ, με την chaser να τους χαρίζει ένα σημαντικό προβάδισμα προς τη νίκη, λόγω απροσεξίας.

Ειδικότερα, η Μαρία Μπεκατώρου την ρώτησε στα πλαίσια του παιχνιδιού: «Ποιος χειμερινός μήνας τιμά τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα».

Σε αυτή τη φάση η «Κυρία ΠάνταΞέρει», απάντησε βιαστικά: «Αύγουστος», με τους παίκτες να έχουν την ευκαιρία ώστε να δώσουν τη σωστή απάντηση.

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Η τελική αναμέτρηση έληξε με σκορ 8 – 9 υπέρ των δύο διαγωνιζόμενοι οι οποίοι κέρδισαν 4.400 ευρώ.

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