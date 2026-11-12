Η Ζαχαράκη υπερασπίστηκε τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη τονίζοντας ότι η διαδικασία έγινε όπως ορίζει το πρωτόκολλο για την μοριοδότηση των αθλητών μαθητών .

Η «σκιά» της υπόθεσης Τσαβδαρίδη και το ζήτημα της μοριοδότησης της κόρης του παραιτηθέντος υφυπουργού οδήγησε εσπευσμένα το ΥΠΑΙΘΑ να προαναγγείλλει αναδιάρθρωση του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ και των βασικών διατάξεων γύρω από αυτή για τους μαθητές αθλητές. Σε σημερινή της συνέντευξη η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη «κάλυψε» τον παραιτηθέντα «γαλάζιο» υφυπουργό υποστηρίζοντας ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η υποβολή των σχετικών αιτήσεων πραγματοποιείται ψηφιακά.

«Δεν υπήρχε κάτι παράνομο στην υπόθεση Τσαβδαρίδη»

Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της, ούτε με κάποιον από τους συνεργάτες της, προκειμένου να παρέμβει ή να ζητήσει οποιαδήποτε διευκόλυνση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όσον αφορά τη μαθήτρια, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρουσίασε η υπουργός, συμμετείχε κανονικά στις Πανελλήνιες και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση για την προβλεπόμενη αθλητική μοριοδότηση. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, η μαθήτρια τελικά δεν προχώρησε στην εγγραφή της στη σχολή για την οποία είχε αιτηθεί την προσαύξηση των μορίων. Μάλιστα η υπουργός τόνισε ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αν όλα έγιναν νόμιμα, γιατί αλλάζει τώρα το σύστημα μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών;

Βέβαια αφού όλα έγιναν ψηφιακά και σωστά βάσει πρωτοκόλλου γιατί το ΥΠΑΙΘΑ καλείται να αλλάξει εντός Νοεμβρίου το σύστημα μοριοδότησης των αθλητών μαθητών που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Τσαβδαρίδη;

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο δεν είναι μόνο αν η επίμαχη αίτηση υποβλήθηκε ψηφιακά ή αν ακολουθήθηκε τυπικά η προβλεπόμενη διαδικασία. Είναι κυρίως αν το σύστημα ως έχει διασφαλίζει ουσιαστικά την ισονομία και την αξιοκρατία για όλους τους μαθητές. Η απάντηση είναι αυτονόητη αφού αναμένουμε το νέο πλαίσιο μοριοδότησης μεσούσης της σχολικής χρονιάς και ενόσω οι αθλητές μαθητές συνεχίζουν το άθλημά τους αλλά και τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Και όπως δήλωσε και η ίδια η υπουργός «Θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο στέρεο και πιο στιβαρό το νομοθετικό πλαίσιο και να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης».

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Αν το σύστημα είχε κενά που επέτρεπαν την καταστρατήγησή του, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το γεγονός ότι αυτά παρέμεναν τόσα χρόνια;

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