Το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επεξεργάζεται νέο πλαίσιο με στόχο να συνδεθεί η πρόσθετη μοριοδότηση στις Πανελλήνιες με την ουσιαστική αγωνιστική δράση και τη μακρόχρονη ενασχόληση με κάθε άθλημα.

Σε επανεξέταση του συστήματος μοριοδότησης των μαθητών αθλητών στις Πανελλήνιες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προχωρά το υπουργείο Παιδείας στην σκιά της υπόθεσης Τσαβδαρίδη. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σαφέστερου και δικαιότερου πλαισίου, το οποίο θα επιβραβεύει τη διαχρονική αθλητική δραστηριότητα και όχι αποκλειστικά τις μεμονωμένες διακρίσεις. Τις προθέσεις του υπουργείου παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επισημαίνοντας ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, το άρθρο 34 του 1999, που αφορά την αθλητική μοριοδότηση, έχει τροποποιηθεί συνολικά 51 φορές, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο.

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Ποια κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη

Σύμφωνα με την υπουργό, η νέα προσέγγιση θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάρκεια ενασχόλησης ενός μαθητή με το άθλημα, στη συστηματική συμμετοχή του σε αγώνες και στην πραγματική αγωνιστική του παρουσία. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η διαχρονικότητα της αθλητικής δραστηριότητας, δηλαδή τα χρόνια ενασχόλησης με το άθλημα, η συχνότητα συμμετοχής σε αγώνες και η συνολική αγωνιστική πορεία του μαθητή.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα, στο πόσες φορές έχει συμμετάσχει ένας αθλητής και κυρίως στην πραγματική συμμετοχή του τις κρίσιμες αγωνιστικές χρονιές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει την επεξεργασία προτάσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και ολοκληρωμένου συστήματος. Όπως γνωστοποίησε η υπουργός, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, έχει καταθέσει σχετική πρόταση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Η συνολική πρόταση θα παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό και δεν θα περιορίζεται μόνο στα αθλήματα που μοριοδοτούνται, αλλά θα εξετάζει και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Η υπουργός τόνισε ότι αναμένεται να υπάρξει μέριμνα για τους μαθητές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συμμετοχής σε αγώνες και διεκδίκησης αθλητικών διακρίσεων. Ειδικότερα, η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι θα προβλεφθούν οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, ώστε οι αθλητές να γνωρίζουν εγκαίρως τους κανόνες που θα ισχύσουν και να μην αιφνιδιαστούν από τις αλλαγές.

Βασικός στόχος του υπουργείου είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα επιβραβεύει τη συνέπεια, την προσπάθεια και την ουσιαστική αθλητική παρουσία των μαθητών. «Τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό επειδή τον αγαπούν και όχι αποκλειστικά για τη μοριοδότηση», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός.

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Τι είπε η Σοφία Ζαχαράκη για την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Αναφερόμενη στην υπόθεση της πρόσθετης μοριοδότησης της κόρης του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε παρανομία στη διαδικασία. Όπως δήλωσε, ο πρώην υφυπουργός δεν επικοινώνησε ποτέ με την ίδια ή με συνεργάτες της για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ψηφιακά. Η μαθήτρια συμμετείχε κανονικά στις Πανελλήνιες και υπέβαλε αίτηση για αθλητική μοριοδότηση, ωστόσο τελικά δεν προχώρησε σε εγγραφή στη σχολή για την οποία είχε αιτηθεί την προσαύξηση των μορίων.