Η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί ότι τυχόν αλλαγές «βιτρίνα» δεν θα λύσουν επί της ουσίας το ζήτημα καθώς χρειάζεται ριζική αναμόρφωση του σχολικού αθλητισμού και της μοριοδότησης.

Στον απόηχο της παραίτησης Τσαβδαρίδη και των ανακοινώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι δρομολογούνται αλλαγές στο σύστημα της μοριοδότησης των μαθητών αθλητών στις Πανελλήνιες η ΟΙΕΛΕ δηλώνει δικαιωμένη ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, είχε προηγηθεί συστηματική προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων και των καταγγελιών για καταχρήσεις στον χώρο του σχολικού αθλητισμού.

Η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζει ότι το προηγούμενο διάστημα ανέδειξε το ζήτημα, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, ενώ πρόσφατα το Προεδρείο της πραγματοποίησε συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του σχολικού αθλητισμού. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει θετική την κυβερνητική πρόθεση για αλλαγές, προειδοποιεί, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να περιοριστούν σε επιφανειακές παρεμβάσεις, προκειμένου να μη θιγούν ισχυρά συμφέροντα. Μάλιστα, επικαλείται πρόσφατες δηλώσεις προέδρου αθλητικής ομοσπονδίας υπέρ της αύξησης του αριθμού των αθλητών που λαμβάνουν μόρια, εκτιμώντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθεια εξυγίανσης του συστήματος.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση, καθώς το σημερινό πλαίσιο αφήνει περιθώρια για αθέμιτες πρακτικές και καταχρήσεις. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας «Αν δεν μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο, το βρώμικο κύκλωμα σχολείων (ιδιωτικών και δημόσιων), συλλόγων, μάνατζερς και Ομοσπονδιών θα συνεχίσει να λυμαίνεται το χώρο του σχολικού αθλητισμού, εκμεταλλευόμενο τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών. Ζητάμε την εκκίνηση διαλόγου με τη συμμετοχή τεχνοκρατών και εκπροσώπων φορέων για την μοριοδότηση. Θα καταθέσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας που θα κινούνται στο πλαίσιο της μοριοδότησης μόνο για πραγματικούς αθλητές-ταλέντα με εξαιρετικές επιδόσεις και διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, έτσι ώστε να περιοριστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση των εκατοντάδων μοριοδοτηθέντων, πολλοί εκ των οποίων εξασφαλίζουν τα μόρια με αθέμιτες μεθόδους.»

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Οι προτάσεις της ΟΙΕΛΕ για την μοριοδότηση των αθλητών μαθητών για εισαγωγή στα ΑΕΙ

Ειδικότερα, οι προτάσεις που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ στην υπουργό Παιδείας περιλαμβάνουν:

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